تفاصيل التجارب السريرية للقاح مودرنا ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

كشفت شركة “موديرنا” للأدوية، الجمعة ، عن اخر مستجدات التجارب السريرية للقاحها المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد19”.

وقالت “موديرنا” إن أكثر من 13 ألف شخص التحقوا ببرنامج الاختبارات السريرية للقاحها المخصص لفيروس كورونا المستجد، أي أكثر من 40 في المئة من النسبة الكلية للمتطوعين.

وذكرت التحاق 13,194 مشارك بالتجارب، من أصل 30 ألف متطوع يطمح دخولهم في المراحل الأخيرة للاختبارات.

وفي تغريدة، قالت الشركة إن 18 في المئة من المشاركين الملتحقين بالبرنامج حاليا، هم أميركيون من أصل أفريقي ولاتيني ومن الأميركيين الأصليين وألاسكا، وهي الفئات السكانية الأكثر تضررا جراء جائحة كوفيد-19.

وبدأت “موديرنا” دراستها لاختبار لقاح “mRNA-1273″، في يوليو، ومن المتوقع أن يكتمل عدد المتطوعين بحلول سبتمبر القادم،

Advertisements

وتعد الدراسة المتضمنة لـ 30 ألف مشارك في الولايات المتحدة، الأولى من نوعها، من حيث بلوغها المراحل الأخيرة للأبحاث، وتدعمها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للإسراع في تطوير الإجراءات الوقائية لمكافحة المرض في الدولة الأكثر تأثرا بالفيروس، وعلى أمل إنهاء الجائحة عالميا.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت الشركة اتفاقا بقيمة 1.5 مليار دولار مع الحكومة الأميركية لتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19.

وكانت “موديرنا”، التي لم تقدم لقاحا في السوق بعد، قد وقعت اتفاقا مع الحكومة الأميركية بقيمة تقرب مليار دولار، لتساعد في اختبار عدد من اللقاحات تحت مشروع “Operation Warp speed”.

وبلغت إصابات الأميركيين من الأصول الأفريقية واللاتينية بالفيروس ضعف نظرائهم البيض، وتزداد نسبة الإصابة لدى الأميركيين الأصليين، وفقا للدراسة، وعبر التاريخ لم تحصل هذه الفئات على دور كبير في الاختبارات السريرية.

إذ قال مسؤول رفيع في شركة “فايزر” لرويترز إن حوالي 19 في المئة من أصل 11 ألف شخص مشارك في اختباراتها هم من أصل لاتيني أو أفريقي، وتضم الدراسة أيضا 30 ألف متطوع، ويتم العمل عليها بالتعاون مع مختبر “BioNTech” الألماني.