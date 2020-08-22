تجربتي مضمونة النتائج مع السنامكي للتنحيف

تجربتي مع السنامكي للتنحيف تستحق المشاركة فعلاً لأنها تعتبر من تجارب انقاص الوزن الناجحة. ولهذا قررت ان اشرح تفاصيلها. وهي ليست طريقة معقدة او صعبة بل يمكن تطبيقها بسهولة. والسنامكي عشبة تنبت زهوراً بألوان عدة مثل الاصفر والابيض والوردي وتستعمل لتركيب بعض الادوية الطبيعية التي تعالج الامساك وتعمل على تنقية الامعاء وتطهيرها من البكتيريا والفضلات الضارة. هذا ما عرفته عندما قرأت بعض المعلومات المهمة عنها. ويبقى ان اعرض تجربتي المهمة والمميزة مع السنامكي للتنحيف.



كيف خسرت الوزن مع السنامكي ؟



تعتبر تجربتي مع السنامكي للتنحيف مفيدة جداً لأنها ساعدتني على استعادة رشاقتي من دون اتباع رجيم قاس ومن دون حرمان او اية اعراض جانبية مزعجة. والى جانب انقاص الوزن تخلصت من مشكلة الامساك التي كنت اعاني منها بين الحين والآخر. فهي تحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف الغذائية التي جعلتني اشعر بالشبع ومنعتني من تناول السكريات في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية. والاهم انها لا تسبب اكتساب الكثير من السعرات الحرارية. وقد شعرت بالكثير من الارتياح بعد استعمالها. والسبب انها خلصت جسمي من السموم والبقايا المزعجة. ولهذا تعلمت كيفية تحضير مشروب السنامكي لانقاص الوزن.

المقادير



ملعقة طعام من عشبة السنامكي التي يمكن شراؤها من المتاجر المتخصصة

ملعقة طعام من الشاي الاخضر

ملعقة طعام من الميرامية

ملعقة طعام من البابونج

بضعة اعواد من القرفة

الخطوات



1 قمت بخلط كل المكونات بشكل جيد.

2 وضعت كمية كافية من الماء على النار حتى يغلي.

3 نزعت الماء عن النار ونقعت فيه الخليط لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

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4 عملت على تصفية الماء بعد ذلك وحرصت على شرب كوب من الخلاصة التي حصلت عليها قبل 30 دقيقة من مواعيد الوجبات الاساسية. واتبعت هذه العادة بشكل يومي ولمدة شهر كامل وتمكنت بذلك من خسارة 7 كيلوغرامات. وفي الوقت نفسه واظبت على شرب كوب من الماء الدافئ في الصباح عند الاستيقاظ من النوم وآخر في المساء قبل الذهاب الى السرير و6 اكواب عادية خلال النهار. كذلك اعتمدت نظاماً غذائياً صحياً ومارست رياضة المشي لمدة ساعة 4 مرات اسبوعياً.

النتيجة

بعدما انتهيت من تجربتي مع السنامكي للتنحيف لاحظت انني تمكنت من تحقيق الكثير من النتائج المهمة على المستوى الصحي.

- تخلصت من مشكلة الامساك والنفخة المزعجة التي عانيت منها لسنوات والتي كانت تسبب شعوري بالالم والانزعاج.

- شعرت بالكثير من الارتياح لأن امعائي اصبحت خالية من الفضلات الضارة. وابلغتني اختصاصية التغذية التي قمت باستشارتها ان هذه العشبة طهرت جهازي الهضمي من البكتيريا الضارة.

- كذلك بت اتمتع بصحة افضل لأن خلاصة هذه العشبة تعمل على تقوية جهاز المناعة والوقاية من العدوات.

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- وعلمت انه يمكنني اللجوء الى وصفاتها من اجل التخلص من مشكلة تهيج الجلد. وافضل طريقة لهذا هي صنع عجينة منها من خلال طحنها جيداً ثم تطبيقها على الاماكن المصابة. ونصحت احدى قريباتي وهي تعاني من الصدفية بتطبيق هذه الوصفة التي تشفي ايضاً البثور والاكزيما.

- وعرفت ايضاً انه يمكنني الاستفادة منها من اجل تعزيز انتاج الكيراتين الطبيعي في الشعر وحمايته من تأثير اشعة الشمس ومن العديد من العوامل الضارة. وهكذا اصبحت تجربتي مع السنامكي للتنحيف متعددة النتائج والفوائد. ولهذا من الممكن ان اكرر استخدام هذه العشبة للعناية بجهازي الهضمي وبشرتي وشعري.