شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو علاج بلازما الدم الذى أوقفت الـ FDA ترخيص الطوارئ لاستخدامه لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من بين الأساليب العديدة التي يتم اختبارها كعلاج للعدوى بفيروس كورونا الجديد ، علاج بلازما الدم ، الذي كانت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على وشك السماح باستخدامه في حالات الطوارئ قبل تدخل مسئولي الصحة الفيدراليين.

وفقًا لصحيفة The New York Times ، كانت إدارة الغذاء والدواء تستعد لإصدار تصريح استخدام طارئ (EUA) الأسبوع الماضي، والذي كان من شأنه أن يسمح للأطباء بإدارة العلاج كعلاج لـ COVID-19 في مواقف معينة دون المرور بالموافقة المعتادة.

أثناء حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة ، قد يسمح مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام المنتجات الطبية غير المعتمدة أو الاستخدامات غير المعتمدة للمنتجات الطبية المعتمدة في حالات الطوارئ، لتشخيص الأمراض أو الحالات الخطيرة أو التي تهدد الحياة أو علاجها أو الوقاية منها "عندما لا تكون هناك حالات أو حالات كافية ومعتمدة و البدائل المتاحة ".



العلاج بالبلازما

ومع ذلك ، فإن كبار مسئولي الصحة الفيدراليين، بما في ذلك الدكتور فرانسيس كولينز ، مدير المعاهد الوطنية للصحة ، والدكتور أنتوني فوسي ، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة ، تدخلوا لمنع الوكالة التي تصدر قانون EUA ، بحجة أن البيانات الناشئة بشأن قال اثنان من كبار مسئولي الإدارة لصحيفة The Times البريطانية إن فعالية علاج بلازما الدم ضد COVID-19 لم تكن قوية بما يكفي حتى الآن.



ما هو العلاج بالبلازما؟يتضمن العلاج أخذ البلازما - الجزء السائل الباهت من الدم مع إزالة جميع خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية - من الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19، وحقنها في المرضى الذين يعانون حاليًا من المرض .

Advertisements

وتعد بلازما الدم في المرضى الذين تعافوا من المرض غنية بالأجسام المضادة - وهي بروتينات تقاوم عدوى معينة، وتعتمد فكرة العلاج على نقل هذه الأجسام المضادة ، التي ترتبط بفيروس كورونا الجديد ، التى ستوفر حماية فورية ، وإن كانت مؤقتة.

هناك بعض المخاطر المحتملة مع هذا النهج، على سبيل المثال ، قد يعاني الشخص الذي يتلقى البلازما من آثار جانبية خفيفة ، مثل الحمى أو تفاعلات الحساسية. علاوة على ذلك ، هناك إمكانية لنقل العدوى المنقولة بالدم على الرغم من أن فحص الدم يمكن أن يقلل من هذا الخطر.

حتى الآن ، تشير الدلائل إلى أن العلاج بالبلازما - الذي يستخدم منذ فترة طويلة لعلاج أمراض أخرى - آمن كعلاج لـ COVID-19. ومع ذلك ، لا يزال العلماء لا يعرفون ما إذا كانت فعالة في مكافحة العدوى ، وهو أمر يتم التحقيق فيه حاليًا في العديد من التجارب السريرية

وخلصوا إلى أن الدليل من الدراسة حتى الآن كان ضعيفًا لتبرير الاستخدام الطارئ EUA في هذه المرحلة ، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن إصدار دليل في الأسابيع المقبلة مع فحص المزيد من الأدلة

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بالفعل EUA واحدًا خلال جائحة COVID-19 للأدوية المضادة للملاريا هيدروكسي كلوروكوين والكلوروكين ، ومع ذلك ، تم سحب هذا لاحقًا بعد ظهور أدلة من دراسات كبيرة تشير إلى أن الأدوية لم تكن فعالة ضد مرضى الفيروس التاجي في المستشفى.