شكرا لقرائتكم خبر عن من هن الأكثر عرضة لسكر الحمل وما مضاعفات المرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سكر الحمل من أبرز الأمراض والمشاكل الصحية التى تتعرض لها السيدات الحوامل وتؤثر عليهن وعلى الجنين، لذلك ينصح دائما بالمتابعة مع الطبيب وعمل الفحوصات باستمرار للوقاية من الآثار الجانبية لسكر الحمل، في حين أن أي مضاعفات للحمل تثير القلق، ولكن يمكن للأمهات الحوامل المساعدة في السيطرة على سكر الحمل عن طريق تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فهناك فئة معينة من السيدات هن الأكثر عرضة للاصابة بسكر الحمل وهى:

من هن السيدات الأكثر عرضة للإصابة بسكر الحمل؟

1:صاحبات الوزن الزائد هن الاكثر عرضة للاصابة بسكر الحمل.

2: من يعانين من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، قد يكن أكثرعرضة للاصابة بسكر الحمل.

3:وجود تاريخى عائلى لمرض السكر يزيد من خطر الاصابة بسكر الحمل.

4:سوء التغذية عند بعض السيدات.

5:قلة النشاط البدنى عند بعض السيدات يؤثر على حالتهن الصحية ويزيد من خطر الاصابة بسكر الحمل.

يمكن أن يؤدي سكري الحمل الذي لا تتم إدارته بعناية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. ويمكن أن يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم مشاكل لك ولطفلك ، بما في ذلك زيادة احتمالية الحاجة للولادة القيصرية للولادة.

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ومن المضاعفات التي قد تؤثر على طفلك

إذا كنتِ تعانين من سكري الحمل ، فقد يكون طفلك في خطر متزايد من:

1:الولادة المبكرة ، قد يزيد ارتفاع نسبة السكر في الدم من خطر المخاض المبكر والولادة قبل الموعد المحدد، أو قد يوصى بالولادة المبكرة لأن الطفل كبير.

2:صعوبات شديدة في التنفس، قد يعاني الأطفال الذين يولدون مبكرًا لأمهات مصابات بسكري الحمل من متلازمة الضائقة التنفسية - وهي حالة تجعل التنفس صعبًا.

3:انخفاض سكر الدم (نقص السكر في الدم)،في بعض الأحيان يعاني أطفال الأمهات المصابات بداء السكري الحملي من انخفاض سكر الدم (نقص السكر في الدم) بعد فترة وجيزة من الولادة. قد تسبب النوبات الشديدة من نقص السكر في الدم نوبات صرع لدى الطفل. التغذية السريعة وأحيانًا محلول الجلوكوز في الوريد يمكن أن يعيد مستوى السكر في دم الطفل إلى طبيعته.

4: يتعرض أطفال الأمهات المصابات بسكري الحمل لخطر أعلى للإصابة بالسمنة وداء السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة.

5:ولادة جنين ميت، يمكن أن يؤدي سكري الحمل غير المعالج إلى وفاة الطفل إما قبل الولادة أو بعدها بفترة قصيرة.