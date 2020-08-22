شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشاكل صحية تسبب ألم المبيض المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر المبيضان عند المرأة مسؤولين عن إنتاج وإطلاق البويضات اللازمة للإخصاب، ولكن قد تعانى بعض السيدات من ألم شديد فى المبيض ولا تعرف السبب وراء ذلك، قد يكون السبب متعلق بالإباضة والحيض، وحسب ما ذكره موقع verywellhealth فإن هناك مشاكل صحية تسبب ألم المبيض وهى:

1:بطانة الرحم

بطانة الرحم هي حالة يمكن أن تتطور فيها بطانة الرحم في مناطق أخرى من الأعضاء التناسلية للمرأة ، مثل المبيضين وقناتي فالوب أو على المثانة، وغالبًا ما يسبب الانتباذ البطاني الرحمي آلامًا شديدة في الرحم أو نوبة الرحم أو تقلصات المبيض والنزيف المتقطع.

2:الحمل خارج الرحم

الحمل خارج الرحم هو الحمل الذي يحدث خارج الرحم ، عادةً في أحد قناتي فالوب. قد يسبب ألمًا متوسطًا إلى شديدًا في المبيض ويستدعي العلاج الطارئ.

3:مرض التهاب الحوض (PID)

PID عبارة عن عدوى قد تصيب عضوًا أو أكثر من الأعضاء التناسلية بما في ذلك الرحم والمبيض وقناتي فالوب والمهبل. غالبًا ما تحدث هذه الحالة الخطيرة بسبب عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وقد تؤدي إلى الألم في مناطق مختلفة من الحوض ، بما في ذلك المبيضين أو كليهما ، والتي غالبًا ما تكون أسوأ مع الجنس.

4:الأورام الليفية الرحمية

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الأورام الليفية الرحمية هي أورام حميدة تنشأ من بطانة الرحم، إلى جانب الانزعاج أو الضغط في الحوض ، قد تعاني المرأة المصابة بالأورام الليفية من نزيف غير طبيعي في الرحم ، وآلام الظهر والمبيض.

5:كيس المبيض

كيس المبيض هو أورم حميد، مليئة عادة مع السوائل، والتي قد تسبب الألم، وعدم الراحة، والنزيف، واضطرابات الحيض، أو أي أعراض على الإطلاق،و تكيسات المبيض شائعة ويمكن أن تتطور في نقاط مختلفة أثناء الدورة الشهرية.

6:سرطان المبيض

على الرغم من أن سرطان المبيض يمكن أن يسبب ألم المبيض ، إلا أنه ليس شائعًا. في الواقع ، لا يسبب المرض في كثير من الأحيان أي أعراض.

7:التواء المبيض

هذه حالة غير شائعة ، ولكنها حالة جراحية طارئة يتحول فيها أحد قناتي فالوب إلى الالتواء ، مما قد يؤدي إلى انقطاع إمداد الدم والمبيض، يمكن أن تسبب هذه الحالة ألمًا حادًا ومفاجئًا بسبب نقص التروية (نقص تدفق الدم) إلى هذه المناطق.