شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات شائعة فى الركبة وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الركبة من أكبر المفاصل في الجسم وأكثر عرضة للإصابات بسبب موقعها السطحي وبسبب القوى الهائلة التي تمر من خلالها في أوقات المشي أو الجري أو اللعب أو أثناء السقوط / الحوادث.

وتتكون الركبة وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" من 3 عظام - عظم الفخذ والركبة وعظام الساق مبطن بالغضروف في نهاياتها، والغضروف المفصلي عبارة عن هياكل ناعمة داخل مفصل الركبة تساعد في زيادة توافق المفصل من بين وظائف أخرى، و تربط الأربطة العظام ببعضها البعض بحيث يكون المفصل مستقرًا. تربط الأوتار العضلة بالعظم مما يساعد على تحريك المفصل.



أشهر إصابات الركبة أشهر إصابات الركبة

معظم إصابات الركبة بسيطة ويمكن علاجها بالعلاجات المنزلية مثل الكمادات المثلجة / الساخنة والمراهم الموضعية المضادة للالتهابات ومسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية.

ومع ذلك ، قد تحتاج بعض الإصابات الأكثر خطورة إلى عناية طبية. ونعرض فى التقرير التالى بعض إصابات الركبة الشائعة وإدارتها:



التواء وتمزق الأربطةيشير الالتواء إلى تمدد الأنسجة الرخوة، ويحدث هذا بسبب السقوط الذي يمكن أن يؤدي إلى إصابة التواء في الركبة، و يمكن أن يحدث هذا بسبب ممارسة التواء وتمزق الأربطةيشير الالتواء إلى تمدد الأنسجة الرخوة، ويحدث هذا بسبب السقوط الذي يمكن أن يؤدي إلى إصابة التواء في الركبة، و يمكن أن يحدث هذا بسبب ممارسة الرياضة ، والسقوط من على الدرج .

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يمكن معالجة الالتواءات البسيطة من خلال وضع أكياس الثلج ، ومسكنات الألم ، والضمادات الضاغطة ، والراحة. عندما يكون الألم أكثر شدة نتيجة لتمزق في الأربطة أو العضلات أو الأوتار ، فقد تكون هناك حاجة إلى أشعة سينية أو تصوير بالرنين المغناطيسي للمفصل والركبة لتحديد مسار العلاج.



الكسوريمكن أن يحدث كسر حول الركبة في حالة حدوث إصابة شديدة في الرضفة أو عظم الفخذ أو عظم الساق، وبشكل عام ، هو كسر حاد يتطلب الجراحة لمواصلة الأنشطة اليومية، ويجب تثبيت العظم المكسور معًا في مكانه الصحيح باستخدام الجبس والأسلاك والمسامير والألواح بحيث يشفي بشكل صحيح ويؤدي إلى عمل المفصل بشكل أفضل. الكسوريمكن أن يحدث كسر حول الركبة في حالة حدوث إصابة شديدة في الرضفة أو عظم الفخذ أو عظم الساق، وبشكل عام ، هو كسر حاد يتطلب الجراحة لمواصلة الأنشطة اليومية، ويجب تثبيت العظم المكسور معًا في مكانه الصحيح باستخدام الجبس والأسلاك والمسامير والألواح بحيث يشفي بشكل صحيح ويؤدي إلى عمل المفصل بشكل أفضل.

كما يوصى بإجراء جراحة مبكرة حتى يمكن بدء الحركة المبكرة للمفصل لضمان نتائج وظيفية أفضل، ومع ذلك ، قد لا تتطلب جميع الكسور جراحة مثل تلك التي لم تنحرف من مكانها، ويمكن معالجة هذه الكسور من خلال العلاجات المنزلية أو الجبس أو الأسلاك.



خلع الركبة خلع الركبة خلع الركبة هو أخطر إصابة في الركبة، يحدث عندما يفقد عظم الفخذ وعظم الساق الاتصال ببعضهما البعض، يمكن أن يؤدي خلع الركبة إلى مزيد من المضاعفات في الركبة ، بما في ذلك تلف إمدادات الدم والأعصاب، وقد يحدث بسبب إصابة شديدة التأثير مثل حوادث السيارات والسقوط الشديد والإصابات الرياضية.

تتضمن الخطوة الأولى في عملية العلاج بعد الخضوع للأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي إعادة وضع المفصل وبعد ذلك يتم تقييم المناطق المجاورة. يتم علاج خلع الركبة إما من خلال الجراحة المفتوحة (من خلال شق كبير) أو بالمنظار (جراحة ثقب المفتاح).

لذلك ، في حين أن إصابات الركبة شائعة ، لا ينبغي تجاهلها لأنه عند تركها دون علاج ، فإنها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة. يمكن الوقاية من إصابات الركبة وآلام الركبة عن طريق الحفاظ على وزن جيد للجسم ، وارتداء أحذية ذات نوبة جيدة ، والسباحة ، والمشي ، والانخراط في تمارين منخفضة التأثير ، وتجنب التغيير المفاجئ في كثافة الأنشطة البدنية وتدريب الوزن.