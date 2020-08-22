شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أهم المغذيات لتقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح عضو هيئة تدريس جامعة الملك سعود، المتخصص في علوم التغذية الدكتور أحمد سلامة الله، أهمالمغذيات التي تقوي الجهاز المناعي في جسم الإنسان. وقال الدكتور أحمد سلامة الله في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن أهم المغذيات التي تقوي المناعة هي: (الزنك- الحديد–البروتين–فيتاميناتC،A،E،D،B6،B9،B12النحاس– السلينيوم– أوميجا ٣).

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