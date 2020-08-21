الإنفلونزا الإسبانية تحدد موعد انتهاء كورونا.. والسيناريو المرعب يهدد إيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي ما لا يقل عن 799 ألفاً و761 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 23 مليوناً و17 ألفاً و350 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 15 مليوناً و631 ألفاً و145 مصاباً حتى الساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

"الصحة العالمية" تأمل انتهاء الفيروس خلال أقل من عامين

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الجمعة، إن المنظمة تأمل في انتهاء فيروس كورونا في غضون أقل من عامين.

وأضاف أن الإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت في عام 1918 انتهت في عامين.

وتابع: "في وضعنا الآن ومع مزيد من التكنولوجيا، وبالطبع في ظل مزيد من التواصل بين الناس، أمام الفيروس فرصة أكبر للانتشار لأن بإمكانه الانتقال بسرعة".

وأوضح: "في نفس الوقت لدينا التكنولوجيا والمعرفة لوقفه".

وأصيب نحو 22.81 مليون شخص على مستوى العالم بفيروس كورونا وتوفي 793382 شخصا، وفقاً لآخر إحصاءات وكالة رويترز.

إغلاق جزئي في تونس

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، الجمعة، أن تونس ستفرض حظرا للتجول من الساعة 5 مساء إلى الساعة 5 صباحا اعتبارًا من اليوم في بلدتين جنوبي البلاد للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وتسعى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى مواجهة الموجة الثانية للفيروس منذ أن أعادت فتح حدودها في 27 يونيو/حزيران في إطار خطوات لتخفيف الإغلاق وإنعاش الاقتصاد وخاصة صناعة السياحة الحيوية.

لكن منذ ذلك الحين، سجلت تونس عودة كبيرة للعدوى، تجاوزت 100 حالة في اليوم خلال الأسبوعين الماضيين.

وسيستمر حظر التجول في بلدتي الحامة والحامة الغربية حتى 27 أغسطس/آب.

وقالت الحكومة التي أعلنت 2543 حالة إصابة بالفيروس إلى جانب 63 حالة وفاة، إنها لن تغلق الاقتصاد مرة أخرى لأن الخسائر الناجمة عن الإغلاق كانت فادحة.

وبحسب وكالة الإحصاء الرسمية، انكمش الاقتصاد المعتمد على السياحة بنسبة 21.6 في المئة في الربع الثاني من 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

1609 إصابات جديدة في المغرب





أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 1609 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 49247 في المغرب.

وسجلت الوزارة 42 حالة وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 817، فيما تم التأكد من 1393 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 34199 حالة.

بريطانيا

أظهرت الأرقام الحكومية أن بريطانيا سجلت الجمعة 1033 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" نزولا من 1182 حالة في اليوم السابق.

وتوفي شخصان آخران في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية إصابتهما بفيروس كورونا في مقابل 6 حالات وفاة، الخميس.

وتم تسجيل حالات الإصابة الجديدة بينما تكثف الحكومة الفحوص لتتمكن من احتواء الفيروس وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

روسيا

أظهر ملف تم إيداعه في السجلات الروسية للتجارب السريرية، الجمعة، أن شركة "أسترا زينيكا" البريطانية حصلت على موافقة من الجهات التنظيمية في روسيا لإجراء جزء من تجارب المرحلة الثالثة على لقاح محتمل لمرض "كوفيد-19".

وأظهر الإيداع الذي يحمل تاريخ الجمعة 21 أغسطس/آب أن تجربة اللقاح الذي يطلق عليه "أيه. زد. دي 1222" ستشمل 150 مشاركا وتديرها 4 منشآت طبية في سان بطرسبرج وموسكو.

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وكانت موسكو أبرمت في وقت سابق اتفاقا مع شركة "أسترا زينيكا" لتصنيع اللقاح المحتمل، الذي يجري تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد، في منشآت شركة "آر-فارم" الروسية.

وتعمل روسيا أيضا على تطوير عدة لقاحات محتملة لكوفيد-19 في الداخل، ومن المقرر أن تبدأ التجارب الأخيرة للقاحها "سبوتنك 5" الأسبوع المقبل.

100 ألف إصابة في إسرائيل

تجاوزت إسرائيل رسميا 100 ألف إصابة بفيروس كورونا، الجمعة، فيما تواجه الحكومة صعوبات في احتواء معدلات الإصابة التي عاودت الارتفاع.

وقالت وزارة الصحة إن الإصابات الجديدة في أحدث حصيلة يومية بلغت 1496، ليزيد بها العدد الإجمالي إلى 100716. وسجلت إسرائيل 809 وفيات بين سكانها البالغ عددهم 9 ملايين.

أعلنت المملكة العربية السعودية رصد وتسجيل 1213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات في المملكة 305186 حالة.

ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 24539 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 1675 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، مساعد وزير الصحة السعودي، المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 1591 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 277067 حالة، فيما سجل عدد 32 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 3580 حالة وفاة.

622 إصابة في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، شفاء 622 إصابة من مرض كورونا في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 71264.

سيناريو مرعب يهدد إيطاليا

ارتفع العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 947، الجمعة، وهو أعلى معدل يومي يتم تسجيله خلال 3 أشهر، مما عزز المخاوف من ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، والعودة إلى السيناريو المرعب الذي شهدته البلاد خلال فترة ذروة الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة أيضا عن تسجيل 9 حالات وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 35427.

وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 257065.

وأوضحت الوزارة أنه يوجد في إيطاليا الآن 16678 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 69 شخصا في العناية المركزة، و919 شخصا في أجنحة المستشفيات الأخرى غير المخصصة لعلاج المصابين بالفيروس و15690 يخضعون للعزل المنزلي.

11580 إصابة في لبنان

أعلنت السلطات اللبنانية، الجمعة، عن تسجيل 628 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 11580 إصابة.

وقالت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان صحفي إنها سجلت 3 حالات وفيات ما يرفع عدد الوفيات إلى 116.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 73 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 3204.

وكان مجلس الوزراء اللبناني أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس/آذار الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وجرى تمديد التعبئة العامة حتى 30 أغسطس/آب.

409 إصابات في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، الجمعة، عن تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 1418.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في تصريح صحفي، عن تسجيل 409 إصابات جديدة، ليصل مجموع الإصابات إلى 40 ألفا و667.

كما أعلن فورار عن 306 حالات تعاف جديدة، بما يرفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الوباء إلى 28 ألفا و587، مشيرا إلى وجود 41 مريضا في العناية المركزة.