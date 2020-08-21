إشبيلية بطلا للدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه المزيد

توج فريق إشبيلية الإسباني بطلا للدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه بنتيجة 3-2 على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.

واحتاج إنتر لـ5 دقائق فقط من أجل تسجيل هدف التقدم، الذي حمل توقيع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من ركلة جزاء.

وبعد 7 دقائق فقط أدرك الفريق الإسباني التعادل من ضربة رأس عن طريق اللاعب الهولندي لوك دي يونج.

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اللاعب نفسه وضع إشبيلية في المقدمة من ضربة رأس جديدة، في الدقيقة 33 من عمر المباراة، لكن إنتر أدرك التعادل بواسطة الأوروجواياني دييجو جودين بعد 3 دقائق فقط.

وفي الدقيقة 74، سدد دييجو كارلوس مدافع إشبيلية ركلة خلفية مزدوجة تجاه مرمى إنتر، قبل أن ترتطم الكرة بأقدام لوكاكو وتسكن الشباك.

واعتلى الفريق الأندلسي منصة التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، بعد نسخ 2006 و2007 و2014 و2015 و2016.

وعزز إشبيلية رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بلقب الدوري الأوروبي على مدار تاريخ المسابقة، مبتعدا بـ3 ألقاب عن أقرب مطارديه.