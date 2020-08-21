إصابة عدة أشخاص في انفجار بمحافظة ذي قار العراقية المزيد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الجمعة، إصابة اثنين بجروح خفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة قرب إحدى الخيم في الناصرية مركز محافظة ذي قار.



وذكرت الخلية، في بيان، أن "العبوة الناسفة كانت مزروعة بداخل دراجة نارية، وانفجرت خلف إحدى الخيم داخل ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار".

ومن ناحية أخرى، ذكرت الخلية أن التحالف الدولي قتل مجموعة إرهابيين كانوا يتخفون في بساتين بمنطقة الطارمية الواقعة ضمن حزام بغداد والتي تعد المنطقة الأمنية الهشة التي يستخدمها التنظيم كأوكار لخلاياه النائمة.

وأفادت، في بيان آخر، بانفجار عبوة ناسفة أسفرت عن استشهاد ضابط واصابة 2 آخرين من فوج مكافحة الإرهاب في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية أن "التفجير حدث أثناء إجراء، قوة من فوج مكافحة الإرهاب، عمليات تفتيش في جبال مكحول بصلاح الدين".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني بإصابة 4 جنود نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة كانوا يستفلونها شمال شرق ديالى.

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وقال المصدر في حديث لـ"العين الاخبارية"، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة من قبل عصابات داعش الإرهابية على جانب طريق في قرية اللهيب ضمن قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى انفجرت بسيارة عسكرية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الانفجار أدى إلى احتراق المركبة وإصابة 4 جنود، تم نقلهم للمستشفى وفتح تحقيق بالحادث".

وغربا إلى الأنبار، قتل 3 اطفال بانفجار مقذوف يعود إلى تنظيم داعش إبان سيطرته على محافظة الأنبار.

وأوضح المصدر، أن "مقذوفا من مخلفات داعش انفجر في منطقة السبعة كيلو غرب الرمادي، ما أدى إلى مقتل 3 أطفال كانوا قرب المقذوف".

وتشهد البلاد حالة من الاضطراب الأمني وتزايد بعمليات الإرهاب في المناطقة الغربية والشمالية.

فيما تواجه ساحات الاحتجاج في مناطق الوسط والجنوب عمليات تصفية وملاحقة للمتظاهرين يتهم في تنفيذها مليشيات مسلحة تابعة لإيران.