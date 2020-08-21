قرقاش: إعلان وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية تطور إيجابي للغاية المزيد

أشاد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدا أنه تطور إيجابي للغاية، فقد آن أوان سكوت المدافع.



وقال قرقاش في "تغريدة" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، الجمعة،:" إعلان وقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية تطّور إيجابي للغاية، آن أوان سكوت المدافع فالحّل في ليبيا الشقيقة سياسي بامتياز وعبر الحوار الجامع والذي تؤطره المرجعيات الدولية والإقليمية المتفق عليها".

وفي وقت سابق الجمعة، رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان وقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، معتبرة أن القرار خطوة نحو الاستقرار.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، تأكيدها على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

واعتبرت دولة الإمارات القرار خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة واتفاق الصخيرات.

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وطالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في وقت سابق الجمعة، جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار.

تلاه إعلان حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية، تحت مزاعم الظروف التي تمر بها المنطقة وانتشار فيروس كورونا.

وأكد عقيلة صالح، في بيان، على أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".

واقترح "جعل مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد بحماية قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف مناطق ليبيا، وذلك تمهيدا لتوحيد كافة مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية واستكمال الترتيبات العسكرية وفق مخرجات المسار العسكري (5+5) برعاية بعثة الأمم المتحدة".

كما طالب باستئناف تصدير النفط على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية نهائية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

فيما دعت الوفاق الإخوانية إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس / آذار القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".