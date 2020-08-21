شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح 4 أسباب لنزيف العين أسفل الملتحمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري أمراض القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، أسباب نزيف العين أسفل الملتحمة. وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن من أسباب نزيف العين أسفل الملتحمة: ارتفاع ضغط الدم الشديد، والكحة الشديدة وارتفاع السيولة في الدم والتهاب فيروسي.

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