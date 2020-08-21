شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب لضعف نمو الطفل منها عدم تناوله سعرات حرارية كافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضعف نمو الطفل أو عدم زيادة الوزن مشكلة شائعة للعديد من الأطفال، قد يعتبر الأطباء أن الطفل يعاني من سوء التغذية أو تأخر في النمو، ولكن متى يكون انخفاض الوزن مصدر قلق .. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية وفقًا لما نقله موقع كلايفند كلينيك عن أخصائي أمراض الجهاز الهضمي للأطفال كاداكال راداكريشنان.

وقال راداكريشنان غالبًا ما يكون الاتجاه العام لوزن طفلك أكثر أهمية من انخفاض وزنه في وقت معين، من المهم أيضًا مقارنة وزنهم بالطول لضمان أن يكتسب الطفل وزنًا جيدًا مقارنةً بطوله ويتم رسم ارتباط الطول والوزن هذا باستخدام مخطط الوزن مقابل الطول أو مخطط مؤشر كتلة الجسم (مؤشر كتلة الجسم).

وتابع الدكتور راداكريشنان: "في بعض الأحيان يفقد الأطفال الصغار الوزن عندما يصبحون أكثر نشاطًا قد ينخفض ​​وزنهم مقارنة بطولهم ولكن لا يزال بإمكان الطفل الاستمرار في التقدم بمعدل طبيعي بالنسبة لسنه."

أسباب ضعف نمو الطفل

هناك العديد من الأسباب المحتملة التي قد تجعل الطفل لا يكتسب الوزن الذي يحتاجه للبقاء على المسار الصحيح للنمو الصحي وتشمل هذه:

1. عدم الحصول على سعرات حرارية كافية

في 90٪ من الحالات لا ينمو الأطفال لأنهم لا يستهلكون سعرات حرارية كافية يمكن أن يحدث هذا عندما لا يكون الطفل مهتمًا بتناول الطعام لأسباب متنوعة أو عندما لا يفهم أحد الوالدين عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها طفلهم بالفعل.

يمكن أن يحدث أيضًا مع الأطفال الدارجين النشطين الذين يتمتعون بصحة جيدة ولكنهم أقل اهتمامًا بتناول الطعام.

بالنسبة للرضع في الأشهر القليلة الأولى من عمرهم، يمكن أن يكون ذلك بسبب عدم كفاية حليب الثدي أو خلط الحليب الصناعي بشكل غير صحيح.

2- فقدان الشهية

قد لا يأكل الطفل الأكبر سنًا أو المراهق سعرات حرارية كافية لأنهم يعانون من مشاكل في صورة الجسد بسبب اضطراب الأكل المحتمل (المعروف سابقًا باسم فقدان الشهية العصبي).

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3. مشاكل الفم أو الجهاز العصبي

قد لا يأكل الطفل جيدًا أيضًا إذا كان لديه حساسية في الفم أو مشاكل عصبية. قد تؤثر هذه المشاكل على قدرتهم على البلع وقد تكون ناجمة عن حالات مثل الشلل الدماغي أو الحنك المشقوق.

4. القيء

في بعض الأحيان لا يستطيع الطفل الاحتفاظ بالحليب أو الطعام بسبب القيء المفرط. قد يكون هذا بسبب الارتجاع الحمضي الشديد أو بعض المشكلات العصبية ويمكن أن يسبب انخفاض توتر العضلات ومجموعة متنوعة من الاضطرابات الأخرى.

5. مشاكل البنكرياس

الطفل الذي لا يستطيع هضم الطعام بشكل صحيح بسبب ضعف قدرة البنكرياس لديه قد لا يكتسب وزنًا جيدًا أيضًا. في هذا السيناريو، قد يكون لدى الطفل براز ضخم، رغوي، كريه الرائحة ودهني.

6. اضطرابات الجهاز الهضمي

يمكن أن تؤدي الاضطرابات التي تؤثر على بطانة الأمعاء ، بما في ذلك الداء البطني أو داء كرون ، إلى ضعف اكتساب الوزن لدى الأطفال. تبدأ الأعراض في الداء البطني عند إدخال الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين في النظام الغذائي.

7. مشاكل الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي

في بعض الحالات، قد يحرق الطفل الكثير من السعرات الحرارية إذا كان لديه فرط نشاط الغدة الدرقية.

8. أمراض القلب

قد لا يأكل الطفل المصاب باضطراب القلب الذي يؤدي إلى قصور القلب بشكل جيد إذا كان يتنفس بجهد كبير.

9. تأثر نمو الكلى

نادرًا ما يؤثر الفشل الكلوي أو اضطرابات الكلى الأخرى على زيادة الوزن (وكذلك الطول).

10. الاضطرابات الجينية

بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني بعض الأطفال من مجموعة متنوعة من الاضطرابات الوراثية التي يمكن أن تؤثر على زيادة الوزن، مما يتطلب تقييمًا من قبل أخصائي.