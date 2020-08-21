الإمارات تسجل 391 إصابة جديد بكورونا و143 حالة شفاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

سجلت الإمارات،الجمعة، 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وحالة وفاة بالإضافة لـ143 حالة تعافي .

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 82.191 فحصاً جديداً لكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والمخالطين لهم وعزلهم.

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وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات في الكشف عن 391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 66.193 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأعلنت الوزارة شفاء 143 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58.296.

كما أشارت إلى وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 370 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.