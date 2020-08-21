القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الجمعة 2020/8/21 08:25 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/8/21 08:25 م بتوقيت أبوظبي

الخارجية الأمريكية تفرض قيودا على منح تأشيرات الدخول لـ14 إيرانيًا على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان



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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية تفرض قيودا على منح تأشيرات الدخول لـ14 إيرانيًا على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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