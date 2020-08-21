شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للأطعمة الطازجة والمجمدة حمل فيروس كورونا لمدة 21 يومًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في بعض أنحاء العالم، تحدث فاشيات جديدة لفيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة 2 (SARS-CoV-2) بعد أسابيع أو شهور من عدم وجود حالات على الإطلاق. والآن تشير دراسة حديثة نُشرت على موقع ما قبل الطباعة bioRxiv * في أغسطس، إلى أن التلوث الذي ينتقل عن طريق الأغذية قد يمكن أن يكون وراء هذه الفاشية وأنه لا ينبغي التغاضي عن مسار الانتقال هذا لاحتواء الوباء.

وأظهرت الدراسة أن جميع أنواع اللحوم المستخدمة في الاستخدام اليومي ، وهي الدجاج ولحم الخنزير والسلمون ، يمكن أن تحمل الفيروس المعدي طوال فترات النقل والتخزين والشروط التي ينطوي عليها استيراد وتصدير هذه الأطعمة.



للحوم الطازجة المجمدة

حالات الإصابة ببكين وارتباطها بالأغذية الملوثة ما يقرب من شهرين من عدم وجود أي حالات جديدة ، تم اكتشاف مجموعة من المرضى المصابين بـ -CoV-2 في سوق Xinfadi بالجملة في بكين، ويعزى ذلك رسمياً إلى تلوث الأغذية المستوردة من خارج المنطقة. حالات الإصابة ببكين وارتباطها بالأغذية الملوثة ما يقرب من شهرين من عدم وجود أي حالات جديدة ، تم اكتشاف مجموعة من المرضى المصابين بـ -CoV-2 في سوق Xinfadi بالجملة في بكين، ويعزى ذلك رسمياً إلى تلوث الأغذية المستوردة من خارج المنطقة.

بعد ذلك ، تم اتخاذ تدابير لمنع تفشي الأمراض الأخرى في الصين، ومع ذلك ، لا يزال العالم بأسره غير مدرك لمثل هذا الخطر ، وبالتالي يتم تجاهله في الغالب.



أسباب تفشي المرضهناك احتمال وفقا للعلماء، أن المواد الغذائية الملوثة المنقولة بين المناطق تحمل فيروس -CoV-2، وهذا أمر موثوق به نظرًا لأن العديد من مجموعات العدوى حدثت في مصانع معالجة اللحوم والمأكولات البحرية في جميع أنحاء العالم. تشمل الأمثلة مصنع تجهيز الدواجن في المملكة المتحدة ، ومنشأة لإنتاج الوجبات الجاهزة للأكل مرة أخرى في المملكة المتحدة ، ومصانع تعليب التونة في البرتغال وغانا ، ومسالخ في أستراليا وألمانيا. أسباب تفشي المرضهناك احتمال وفقا للعلماء، أن المواد الغذائية الملوثة المنقولة بين المناطق تحمل فيروس -CoV-2، وهذا أمر موثوق به نظرًا لأن العديد من مجموعات العدوى حدثت في مصانع معالجة اللحوم والمأكولات البحرية في جميع أنحاء العالم. تشمل الأمثلة مصنع تجهيز الدواجن في المملكة المتحدة ، ومنشأة لإنتاج الوجبات الجاهزة للأكل مرة أخرى في المملكة المتحدة ، ومصانع تعليب التونة في البرتغال وغانا ، ومسالخ في أستراليا وألمانيا.

في الواقع ، في الحالة الأخيرة ، تم اختبار أكثر من 1500 عامل إيجابيًا لـ -CoV-2 في مسلخ كبير في جوترسلوه ، ألمانيا، وأدت هذه المجموعة من الإصابات إلى تنفيذ الإغلاق في منطقتين يسكنان أكثر من 600000 شخص.

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في وقت لاحق ، تم حظر السلمون من أوروبا ، وكذلك في وقت لاحق من أي منشأة كان من المعروف أن تفشي كورونا- CoV-2 قد حدث، وشمل ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والبرازيل، كما تم تعليق الجمبري الإكوادوري.



التحقق من الفيروس المعدي في اللحوم المجمدةشكك العديد من العلماء علنًا في مسار الانتقال هذا، نظرًا لأن الدراسات السابقة قد أبلغت عن عدم وجود SARS-CoV-2 يمكن اكتشافه على الأسطح المصنوعة من النحاس والكرتون والفولاذ المقاوم للصدأ / البلاستيك ، عند درجة حرارة 21-23 درجة مئوية ، عند اختبارها بعد 4 ساعات ، 24 ساعة و 3 أيام. التحقق من الفيروس المعدي في اللحوم المجمدةشكك العديد من العلماء علنًا في مسار الانتقال هذا، نظرًا لأن الدراسات السابقة قد أبلغت عن عدم وجود SARS-CoV-2 يمكن اكتشافه على الأسطح المصنوعة من النحاس والكرتون والفولاذ المقاوم للصدأ / البلاستيك ، عند درجة حرارة 21-23 درجة مئوية ، عند اختبارها بعد 4 ساعات ، 24 ساعة و 3 أيام.

لذلك ، نظر مؤلفو الدراسة الحالية في المدة التي يمكن أن يعيشها الفيروس على اللحوم المجمدة أو المبردة والسلمون خلال فترة 3 أسابيع، وقد سمح لهم ذلك باختبار احتمالية تفشي الأمراض الطازجة الناتجة عن الأغذية المستوردة التي تحتوي على الفيروس القابل للحياة.

قاموا باختبار 500 مم 3 مكعبات من السلمون والدجاج ولحم الخنزير التي تم شراؤها من محلات السوبر ماركت في سنغافورة ، والتي تمت إضافة الفيروس إليها بجرعة 200 ميكرولتر من 3 × 106 TCID50 / مل، تم تخزينها في 4 درجات مئوية ، -20 درجة مئوية و -80 درجة مئوية، ثم قاموا باختبار الفيروس بعد 1 و 2 و 5 و 7 و 14 و 21 يومًا بعد ذلك. ووجدوا أن العيار الفيروسي ظل عند نفس المستوى عند درجات الحرارة الثلاث ، وظلت جميع العينات معدية.

وفقًا للفكر العام السائد اليوم ، تنصح منظمة الصحة العالمية بأن انتشار COVID-19 المنقول بالغذاء أو المرتبط بتغليف المواد الغذائية أمر غير محتمل. يقول الباحثون ، على الرغم من أنه ليس طريقًا رئيسيًا للعدوى ، فإن احتمال انتقال العناصر الملوثة إلى منطقة لا يوجد بها COVID-19 والبدء في تفشي المرض يعد فرضية مهمة، وهذا يجعل من الضروري تقييم مخاطر مثل هذه العدوى المنقولة بالأغذية على قيد الحياة أثناء عملية النقل والتخزين التي تنطوي عليها تجارة الاستيراد.