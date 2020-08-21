شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال COVID-19 عند الغناء والتحدث والتنفس.. أيهم أشد عدوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت العديد من الأبحاث، أن الغناء قد تم تحديده على أنه نشاط "خطير" محتمل بعد حدوث مجموعات حالة COVID-19 في العديد من دول العالم، ومع ذلك ، لا يوجد دليل واضح على أن الحالات كانت مرتبطة بالغناء أو العزف على آلات النفخ النحاسية ، والتي كانت محظورة في العديد من البلدان.

الآن ، تم تعيين دراسة جديدة نشرت على موقع "ChemRxiv " لتحديد ما إذا كان الغناء والعزف على آلات النفخ الخشبية والنحاسية، ينتج المزيد من قطرات الجهاز التنفسي والهباء الجوي أكثر من التحدث أم لا، علاوة على ذلك ، أراد الباحثون معرفة ما إذا كان حجم ودرجة حرارة المكان سيحدثان فرقًا في تراكم قطرات الهباء الجوي في الهواء.

في تقرير في مايو ، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، إن الغناء يمكن اعتباره أحد الأسباب واسعة الانتشار يشمل -CoV-2، وفي الدراسة ، بعد تدريب لمدة ساعتين ونصف وحضره 61 شخصًا ، بما في ذلك مريض بمؤشر أعراض واحد، تم الإبلاغ عن 32 حالة مؤكدة و 20 حالة ثانوية محتملة من COVID-19.

من بين هؤلاء ، تم نقل 3 مرضى إلى المستشفى ، وتوفي اثنان بسبب العدوى، أظهر التقرير أن انتقال الفيروس قد سهل على الأرجح عن طريق القرب ، الذي يقع في نطاق 6 أقدام ، أثناء التدريب ، وتفاقم بسبب الغناء.

من هنا ، أوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بتجنب التجمع في مجموعات كبيرة ، بما في ذلك العروض والبروفات والفعاليات العامة.

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في بحث تمهيدي آخر في يوليو ، وجد فريق من الباحثين أن المطربين ، بمن فيهم الذين يعزفون على الآلات النحاسية والرياح ، ينتجون الهباء التنفسي بمعدلات عالية، يولدون الكثير من القطرات في الهواء عندما تغني أو تنفخ.

تسلط نتائج المرحلة الثانية من الدراسة الضوء على أهمية الأقنعة ، والمسافة ، والوقت ، وتدفق الهواء ، والنظافة لتهيئة البيئة الأكثر أمانًا لإعادة الفنون المسرحية إلى أماكن التدريب ، وقاعات الأداء ، والفصول الدراسية ، وغرف الفرقة.



لا توجد مخاطر من الكلامفي الدراسة الحالية ، والتي أجراها خبراء في Imperial College London ، أجرى الباحثون عدة تجارب لتحديد ما إذا كانت القطرات المحمولة جواً يتم إنتاجه عن طريق التنفس والتحدث والغناء والعزف على الآلات النحاسية وآلات النفخ، وغنى المشاركون في الدراسة وتحدثوا بين نطاقات ديسيبل (ديسيبل) من 50 إلى 60 ، و 70 إلى 80 ، و 90 إلى 100.

وجد الفريق أن الغناء لا ينتج بشكل كبير جزيئات تنفسية أكثر من التحدث بحجم مماثل، حيث تعتمد كمية الهباء الجوي المنتجة على مدى ارتفاع صوت الشخص ، مما قد يكون له آثار على العروض الداخلية الحية.

كما وجد الفريق أيضا، أن أقل حجم للغناء والتحدث ينتج كتلة مماثلة من الرذاذ مثل التنفس. وخلصوا إلى أن الغناء بهدوء يمكن أن يقلل من خطر انتقال COVID-19.