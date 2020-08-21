شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هى فحوصات الذئبة الحمراء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذئبة الحمراء من الأمراض المناعية التى تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجتك وأعضاءك، يمكن للالتهاب الناتج عن الذئبة أن يؤثر في العديد من أنظمة الجسم المختلفة، بما في ذلك المفاصل والجلد والكليتين وخلايا الدم والدماغ والرئتين، وضمن سلسلة موضوعات أطمن على نفسك يقدم الخليج 365 الفحوصات اللازمة لاكتشاف المرض وفقا لما ذكره موقعmayoclinic وهى:

من الصعب تشخيص الذئبة؛ نظرًا لاختلاف العلامات والأعراض اختلافًا كبيرًا بين شخص وآخر. قد تختلف علامات الذئبة وأعراضها مع مرور الوقت، وتتداخل مع علامات وأعراض العديد من الاضطرابات الأخرى.

لا يوجد اختبار وحيد يمكنه تشخيص الذئبة، ولكن يؤدي الجمع بين اختبارات الدم والبول، والعلامات والأعراض، ونتائج الفحص البدني إلى التشخيص.

الاختبارات المختبرية

يمكن أن تشمل اختبارات الدم والبول ما يلي:

-فحص تعداد الدم الكامل، يقيس هذا الاختبار عدد خلايا الدم الحمراء والبيضاء، والصفيحات بالإضافة إلى كمية الهيموغلوبين وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء، قد تشير النتائج إلى فقر الدم لديك، مما يحدث بشكل شائع لدى المصابين بمرض الذئبة، كما يمكن أن يقل عدد خلايا الدم البيضاء أو الصفيحات لدى المصابين بمرض الذئبة أيضًا.

-معدل ترسيب كرات الدم الحمراء، يُحدد اختبار الدم هذا المعدل الذي تترسب به خلايا الدم الحمراء في قاع الأنبوب خلال ساعة، ويمكن أن يشير المعدل الأسرع من الطبيعي إلى مرضٍ متعلق بالنظام المناعي مثل مرض الذئبة، لا يُعد معدل الترسب مميزًا لأي من الأمراض، قد يزيد معدل الترسيب إذا كنت مصابًا بمرض الذئبة أو حالات التهاب أخرى أو مرض السرطان أو عدوى معينة.

-تقييم حالة الكلى والكبد، تفيد اختبارات الدم في تقييم كفاءة عمل الكلى والكبد، يمكن أن يؤثر مرض الذئبة على هذه الأعضاء.

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-تحليل البول، يمكن أن توضح عينة من البول ارتفاع مستوى البروتين أو خلايا الدم الحمراء في البول، والذي قد يحدث إذا أصاب مرض الذئبة الكليتين.

فحص الأجسام المضادة للنواة (ANA). يشير الاختبار ذو النتيجة الإيجابية لهذه المضادات الحيوية التي ينتجها النظام المناعي إلى قوة الجهاز المناعي، وبينما يحصل معظم المصابون بمرض الذئبة على نتيجة إيجابية في اختبار أضداد النوى، إلا أن معظم الأشخاص الذين يحصلون على نتيجة إيجابية في هذا الاختبار لا يعانون من مرض الذئبة. إذا حصلت على نتيجة إيجابية في اختبار أضداد النوى، فقد يوصيك طبيبك بالمزيد من الاختبارات المرتبطة بالأجسام المضادة.

اختبارات التصوير الطبي

إذا كان طبيبك يشك في أن الذئبة تؤثر في رئتيك أو قلبك، فقد يقترح عليك ما يلي:

تصوير الصدر بالأشعة السينية، صورة لصدرك تكشف عن ظلال غير طبيعية توحي بسائل أو التهاب في رئتيك.

مخطط صدى القلب، يستخدم هذا الاختبار موجات صوتية لإنتاج صور في الوقت الحقيقي لقلبك النابض. ويمكن التحقق من وجود مشكلات في الصمامات لديك وأجزاء أخرى من قلبك.

الخزعة

يمكن أن يضر مرض الذئبة الكلى بطرق كثيرة ومختلفة، وقد تختلف طرق العلاج وفقًا لنوع الضرر الذي يحدث. من الضروري في بعض الحالات إجراء اختبار على عينة بسيطة من نسيج الكلى لتحديد أفضل طرق العلاج الممكنة. يمكن الحصول على العينة باستخدام إبرة أو من خلال شق صغير.

ويتم إجراء خزعة للجلد في بعض الأحيان للتأكد من تشخيص مرض ذئبة يؤثر على الجلد.