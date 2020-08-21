شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح جديد لـ كورونا فعال فى القرود يظهر أجسامًا مضادة واستجابة مناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون من شركة التكنولوجيا الحيوية Novavax في جايثرسبيرج بولاية ماريلاند الأمريكية، لقاحًا ضد فيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2) الذي ينجح في تحفيز المناعة والحماية من الفيروس في قرود المكاك.

تم إنتاج اللقاح من بروتين "سبايك" -CoV-2 كامل الطول الذي يستخدمه الفيروس لربط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) للمستقبل البشري والوصول إلى الخلايا المضيفة.



لقاح جديد لكورونا

يقول المؤلفون وفقا للنسخة المنشورة على موقع bioRxiv ، ولكنها لم تخضع للمراجعة بعد، إن النتائج تدعم دراسات السلامة والمناعة المستمرة للمرحلة 1/2 للقاح - NVX-CoV2373 - الذي يخضع بالفعل للتقييم في التجارب السريرية.

وقد ثبت بالفعل أن لقاح NVX-CoV2373 الذي طورته شركة Novavax يحفز التتر العالي من الجلوبولين المناعي G (IgG) المضاد للارتفاع والذي يمنع الارتباط الفيروسي بـ ACE2 ويبطل الفيروس من النوع البري في الفئران والرئيسيات غير البشرية.

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وفي الفئران ، كان اللقاح أيضًا محميًا من تحدي SARS-CoV-2 ، دون أي دليل على تطور أمراض الجهاز التنفسي المعززة المرتبطة باللقاح.



ماذا تضمنت الدراسة الحالية؟بالنسبة للدراسة الحالية ، قام الفريق الطبى، بتقييم القدرة المناعية للقاح ، ومنع ارتباط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 وتوليد الأجسام المضادة المعادلة في قرود المكاك ، وقارنوا النتائج مع تلك الموجودة بين الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19. ماذا تضمنت الدراسة الحالية؟بالنسبة للدراسة الحالية ، قام الفريق الطبى، بتقييم القدرة المناعية للقاح ، ومنع ارتباط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 وتوليد الأجسام المضادة المعادلة في قرود المكاك ، وقارنوا النتائج مع تلك الموجودة بين الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19.

في قرود المكاك التي تم تحديها بفيروس -CoV-2 ، قام الفريق أيضًا بتقييم ما إذا كان للقاح أي تأثير وقائي ضد تكاثر الفيروس في الجهاز التنفسي وما إذا كان قد منع الإصابة بأمراض الرئة.

وأكتشف الباحثون، أنه لا يوجد حمل فيروسي يمكن اكتشافه في أي قرود مكاك محصنة بحلول اليوم الرابع.