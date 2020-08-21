كيف يؤثر التهاب الجيوب الأنفية للأطفال على الدماغ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:42 مساءً - التهاب الجيوب الأنفية الحاد في الأطفال عادة يكون بعد نزلات البرد والإنفلونزا، فتبرز هنا مشاكل الجيوب الأنفية لاتصالها المباشر مع بطانة الأنف. حيث تبدأ الأعراض العادية بعد إصابة الطفل بالتهاب فايروسي ثم يتحول إلى التهاب بكتيري.

ويتطور ليعاني الطفل من انسداد فتحات الأنف، ويكون قد وصل إلى مرحلة التهاب الجيوب الأنفية الحاد، الدكتور أسامة العاني، بورد بريطاني جراحة أنف وأذن وحنجرة، من المستشفى الأميركي، يعلم الأمهات كيفية أخذ الحذر والحيطة الطبية قبل الوصول إلى هذه المرحلة.





يمكن أن تصيب التهابات الجيوب الأنفية، الأطفال من عمر سنة إلى 16 سنة وتختلف مقاومة الأعراض، تبعاً لقوة مناعة الطفل من ضعفها.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

ارتفاع درجة الحرارة، التعب، صداع، فقدان الشهية، انسداد الأنف وصعوبة التنفس، زيادة إفرازات الأنف.

العلاج

أكثر التهابات الجيوب الأنفية الفيروسية ممكن علاجها باستعمال المسكنات مثل البنادول لغرض خفض الحرارة والسيطرة على الألم. ممكن أيضاً استعمال قطرات الأنف مثل أوترفين لغرض فتح الأنف المسدود.

إذا استمر الالتهاب وزيادة حدة الأعراض عند الطفل بعد خمسة إلى سبعة أيّام فيجب مراجعة الطبيب لاحتمال تحول الالتهاب الفيروسي إلى التهاب بكتيري يحتاج العلاج بالمضادات الحيوية مثل الأوكمنتين.

مضاعفات التهاب الجيوب الأنفية

إذا أهمل علاج الجيوب الأنفية فإنه ممكن أن يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة مثل حدوث التهاب في عين الطفل، وتجمع خراج في العين، وهذا عادة يحتاج إلى علاج جراحي سريع لتفادي فقدان البصر. هناك مضاعفات خطيرة تحدث إذا امتد الالتهاب إلى داخل الجمجمة حيث قد يؤدي إلى التهاب السحايا، وأحياناً التهاب الدماغ نفسة وتكون خراج في الدماغ، ما يستدعي إجراء عملية جراحية مستعجلة في بعض الأحيان. ولغرض تشخيص هذه المضاعفات بشكل دقيق نحتاج إلى عمل أشعة للجيوب الأنفية والدماغ بصورة مستعجلة لتحديد موقع الخراج .

علاجات منزلية لالتهابات الجيوب الأنفية

1 - حيث تستخدم في البداية وفي الحالات البسيطة؛ إذ يمكن استعمال التبخير للمساعدة في فتح الجيوب الأنفية وتقليل الاحتقان والصداع. حيث يتم غلي الماء واستنشاق البخار. ويمكن إضافة المنثول إلى الماء لغرض إعطاء شعور أفضل من ناحية التنفس .

2 - ممكن استعمال أعشاب مثل اليانسون والبابونج ( chamomile) لغرض تقليل السعال وألم البلعوم.

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متى يجب مراجعة الطبيب؟

لايوجد أي أضرار من استعمال العلاجات البيتية في بداية الأمر وفي الحالات البسيطة. لكن يجب عدم التأخر في استشارة الطبيب خصوصاً في حالات أصيب الطفل بصداع قوي أو ارتفعت درجة حرارته وعدم وجود استجابة إلى الأدوية مثل البنادول والبروفين.

أعراض ومضاعفات امتداد التهاب الجيوب الأنفية إلى الدماغ

1 –يشكو الطفل من صداع شديد لايستجيب إلى العلاج وارتفاع في الحرارة .

2 -تظهر بعض التغيرات في مستوى الوعي وإعياء شديد وتغيير في حدة البصر.

3 -يفقد الوعي في حالات إذا تم إهمال المرض وتأخر العلاج .

التشخيص والعلاج

1 - يتم التشخيص أولاً بالفحص السريري بعد مراقبة الأعراض المذكورة أعلاه

مع وجود التهاب حاد في الجيوب الأنفية.

2 - بعدها يتم عمل مفراس ورنين مغناطيسي الجيوب الأنفية والدماغ .

3 - في حالة التهاب السحايا أو وجود خراج صغير فإن المريض يحتاج إلى علاج مضادات حيوية قوية بالوريد لمدة تمتد إلى ستة أسابيع أوأكثر للقضاء على هذه الالتهابات .

4 -في حالة وجود خراج كبير فيجب إجراء عملية فتح الجمجمة وإزالة الخراج وفتح وتنظيف الجيوب الأنفية.