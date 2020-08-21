شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد أطعمة معينة لتنظيف الكبد من السموم؟.. طبيب يوضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي أنه لا توجد أطعمة أو مشروبات معينة تساعد على تنظيف الكبد من السموم.
وأوضح” الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه لا يوجد أطعمة معينه، ولتغذية الجسم وتقويته وتنظيفه من السموم، فلابد من تناول الأطعمة الصحية.
ونصح بشرب كمية كافية من الماء، وتجنب التدخين.
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