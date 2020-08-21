شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد أطعمة معينة لتنظيف الكبد من السموم؟.. طبيب يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي أنه لا توجد أطعمة أو مشروبات معينة تساعد على تنظيف الكبد من السموم.

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وأوضح” الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه لا يوجد أطعمة معينه، ولتغذية الجسم وتقويته وتنظيفه من السموم، فلابد من تناول الأطعمة الصحية.

ونصح بشرب كمية كافية من الماء، وتجنب التدخين.