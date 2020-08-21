إنفوجراف.. نصائح لحماية الأم الحامل من كورونا

الخليج 365الجمعة 2020/8/21 04:22 م بتوقيت أبوظبي
تشعر الأمهات الحوامل بالذعر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويعمل الأطباء على تهدئة مخاوفهن، خاصة في ظل بروتوكولات موصى بها للتعامل مع الحوامل المشتبه بإصابتهن، من خلال إعداد المرافق المطلوبة وتدريب العاملين، وتبادل البروتوكولات مع المستشفيات الأخرى.
وقالت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، في ورقة أعدتها لتوعية النساء الحوامل بكيفية الحفاظ على أنفسهن من عدوى كورونا، إن الاحتياطات الخاصة بهن تتماشى مع الاحتياطات العامة التي يتخذها عامة الناس، بما في ذلك غسل اليدين والتباعد الاجتماعي وتجنب لمس العين والأنف والفم.
الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز النصائح لحماية الأم الحامل من فيروس كورونا.
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