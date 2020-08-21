النقود وكورونا.. حصن نفسك بغسل الأيدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقول منظمة الصحة العالمية في إرشادتها إنه من الممكن أن يصاب الشخص بفيروس كورونا المستجد، عن طريق لمس سطح أو جسم به الفيروس، ثم لمس فمه أو أنفه أو ربما عينيه، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن هذه الطريقة ليست الرئيسية لانتشار الفيروس.

ويوجد طريقتان لانتشار الفيروس، أحدهما وهي الأساسية هي انتقاله عن طريق الهواء من شخص مصاب إلى آخر سليم عبر السعال أو حتى الكلام العادي، ولكن الطريقة الثانية وهي انتقال عبر الأسطح الملوثة بالفيروس، والتي تظل أحد أدوات الانتقال، ولكنها ليست بنفس درجة الطريقة الأولى.

وبما أن النقود هي أحد أنواع الأسطح سواء كانت سطح ورقي "العملات الورقية"، أو معدني "العملات المعدنية"، فإن النصيحة التي تؤكد عليها المنظمة الدولية في ظل جائحة (كوفيد– 19) التي لا تزل مستمرة، هي ضرورة الحرص على نظافة الأيدي بعد تداول العملات الورقية.

وبالرغم من أن المنظمة قالت في 17 مايو/آيار الماضي، أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق النقود، بسبب ضآلة فرص انتقاله عن طريق الأسطح بشكل عام، والحاجة إلى وجود حمل فيروسي كبير على الأسطح يسمح بالتسبب في العدوى، إلا أنها شددت في الوقت ذاته غلى أنه من باب الحذر يجب غسل الأيدي جيدا و استخدام المطهرات بعد استخدام أي عملات نقدية.

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وما ينطبق على العملات الورقية ينطبق وربما بشكل أشد على العملات المعدنية، كما يقول د.خالد محمدي، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق (شمال شرق القاهرة)، لبوابة الخليج 365.

وقال "محمدي": "المعاهد الوطنية للصحة بأمريكا قالت في أحدث توجيهاتها إن فيروس كورونا يمكن أن يستقر على الورق المقوى لمدة 24 ساعة ولمدة تصل إلى ثلاثة أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، مما يعني أن العملات المعدنية من المرجح أن تكون مصدر قلق أكبر من النقود الورقية".

وأضاف: "حتى الآن لا توجد دراسة محددة أجريت عن إمكانية انتقال العدوى عبر النقود، ولكن من باب الحذر يجب التعامل معها بحرص وفق الضوابط الخاصة بنظافة الأيدي وتطهيرها بعد التداول، وكلما أمكن يمكن استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لتقليل المخاطر المتعلقة بانتقال العدوى من شخص إلى آخر".