كورونا والمطاعم.. شائعة و7 نصائح للوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أن أتخذت أغلب دول العالم قرارات بتخفيف القيود التي فرضتها لمحاولة احتواء الفيروس، أصبحت هناك فرصة لحدوث العدوى، ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

الحكومات من جانبها وضعت شروطا للمنشآت الراغبة في استئناف النشاط وفي مقدمتها المطاعم مثل أن يكون هناك تباعد اجتماعي بين طاولات الطعام، وتوفير أدوات التعقيم في المطعم ودورات المياه الملحقه به، واشتراط ارتداء العاملين للكمامات، ولكن كل هذه الإجراءات لا تغني عن الدور الذي يجب أن تقوم به أنت لوقاية نفسك.

وأول نصيحة يشدد عليها الخبراء في هذا الصدد ضرورة ألا تشغل نفسك بشائعة تم تداولها تتعلق بإنتقال الفيروس عن طريق الطعام، حيث حسمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هذا الأمر مبكرا وقالت في بيان لها يوم 10 مايو/ آيار الماضي، إنه لا يوجد أي دليل على إمكانية حدوث إصابة بالفيروس المستجد من خلال الأغذية، أو عملية تغليفها، لأن الفيروسات التاجية لا تستطيع العيش أو التكاثر في الغذاء، لكونها تحتاج إلى حيوان حي أو مضيف بشري للتكاثر والبقاء.





وفي مقابل عدم انشغالك بهذا الأمر، يجب أن تشغل اهتمامك بـ7 نصائح بسيطة يمكنك اتباعها حتى تكون رحلتك إلى المطعم آمنة، وهذه النصائح أوردتها الدكتورة منى حسين، إخصائي طب الأسرة والمجتمع بوزارة الصحة المصرية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، نستعرضها فيما يلي..

أولا: إذا كان هناك مكان مفتوح بالمطعم، فهذا أفضل لقضاء الوقت أثناء تناول الطعام من الجلوس بالداخل.. لأنه عندما تكون موجوداً في مكان غير مغلق، فهذا يحمل خطراً أقل للعدوى، لأن أي فيروس يطلقه شخص مصاب سيتم تخفيفه في الهواء.

ثانيا: إذا لم يكن هناك مكان مفتوح بالمطعم، ووجدت أنك ستجلس في مكان مغلق، فانصرف على الفور إذا وجدت أن هناك كثافة عددية في المكان تخالف الشروط والضوابط التي وضعتها الدولة للمنشآت، والمتمثلة في نسبة الـ25% من طاقتها الاستيعابية.

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ثالثا: هناك سبب آخر قد يدفعك فورا لمغادرة المطعم، وهو ملاحظتك أن النادل لا يرتدي الكمامة أثناء تقديم الطعام للزبائن.

رابعا: سبب ثالث قد يدفعك للمغادرة دون تردد هو أن تكون طاولات الطعام متلاصقة ولا تحافظ على مسافة التباعد الاجتماعي الآمن، فعندما يسعل شخص ما، فإن معظم القطرات التي يطلقها إما تتبخر أو تسقط على الأرض على مسافة متر واحد تقريباً.





واستقرت "منظمة الصحة العالمية" لهذا السبب على قاعدة "متر واحد" للتباعد الاجتماعي، لكن بعض الحكومات اختارت حدا أكثر أماناً يبلغ 1.5 متر، كما هو الحال في المملكة المتحدة، بينما تفضل حكومات أخرى حداً أكبر من الحذر يبلغ مترين.

خامسا: إذا تأكدت من هذه الأمور وقررت الدخول إلى المطعم، فلا تتخلّ عن كمامتك حتى وقت تناول الطعام، واحمل معك أدوات التعقيم الشخصية، ولا مانع من أن تقوم بتعقيم طاولة الطعام بنفسك قبل الجلوس.

سادسا: من المؤكد أنك لن تتناول الطعام وأنت ترتدي الكمامة، ولكن بمجرد الانتهاء من تناول الطعام أعد ارتداءها أثناء دخولك دورات المياه من أجل غسل الأيدي.

سابعا: إذا كان بصحبتك آخرين فتأكد من اتباعهم لنفس الإجراءات الوقائية التي تتبعها، لأن مخالفتهم لهذه الإجراءات قد تتسبب في إحداث الضرر بك.