إنفوجراف.. 10 إجراءات لتحصين الأطفال ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الجمعة 2020/8/21 04:09 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/8/21 04:09 م بتوقيت أبوظبي

ينصح الأطباء دائما بضرورة تغيير العادات اليومية الخاطئة كإجراء احترازي لمكافحة العدوى والفيروسات ومن بينها فيروس كورونا المستجد. ويقول الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمصر، إن العادات الخاطئة وضعف المناعة من أهم أسباب نقل العدوى، لذا يجب اتباع بعض التعليمات اليومية التي تقاوم الفيروس ومن بينها عادات العناق والتقبيل. الإنفوجراف التالي يستعرض أهم التوصيات لحماية الأطفال من فيروس كورونا..

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