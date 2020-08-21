إنفوجراف.. نصائح للوقاية من كورونا في المسجد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الجمعة 2020/8/21 03:50 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/8/21 03:50 م بتوقيت أبوظبي

أعادت العديد من الدول العربية والإسلامية فتح المساجد أمام المصلين بعد أشهر من الإغلاق في إطار الجهود الرامية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19". لكن الوضع في المساجد لم يعد كما كان عليه قبل الجائحة، إذ سمحت الجهات المختصة في تلك الدول بالصلاة في المساجد دون الإخلال بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من تفشي العدوى. الإنفوجراف التالي يوضح أبرز الإجراءات لضمان سلامتك أثناء الصلاة في المسجد.



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