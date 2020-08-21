التسوق في زمن كورونا.. نصائح لمنع التقاط العدوى

بعد إغلاق دام عدة أشهر فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد، حرصت العديد من المراكز التجارية حول العالم على فتح أبوابها أمام الجمهور ضمن خطط العودة التدريجية للحياة الطبيعية للتعايش مع "كوفيد-19".

وللاستمتاع بالتسوق بعيدا عن التقاط عدوى كورونا ينبغي اتخاذ عدة إجراءات احترازية، حيث تقول الدكتورة سوزي محفوظ، مدرب زمالة مكافحة العدوى في مصر: "إذا اضطررنا للدخول إلى أماكن مغلقة لا بد من اختيار التي تسمح بوجود 25% فقط من طاقتها الاستيعابية، فضلا عن التزامها بالإجراءات الاحترازية المتبعة عالميا".





وقدمت مدرب زمالة مكافحة العدوى في مصر عددا من النصائح لمرتادي مراكز التجارية وهي:

- الابتعاد عن أماكن التزاحم وأوقات الذروة.

- عدم البقاء داخل الأماكن المغلقة مدة طويلة.

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة مترين.

- غسل الأيدي جيدا أو تطهيرها طوال فترة زيارة المول خاصة قبل لمس الوجه.

- الامتناع عن دخول المول حال الشعور بأي أعراض تنفسية أو حمى.

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- انتقاء أماكن تناول الطعام بحيث تكون ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

- الأكل في أدوات الطعام أحدية الاستخدام.





- ارتداء الكمامة طوال فترة البقاء داخل المول وأثناء قياس الملابس.

- اختيار الملابس ذات الرقبة الواسعة أثناء القياس للحيلولة دون لمس الوجه.

- غسل الملابس الجديدة وكيها قبل ارتدائها.

وشددت "محفوظ" على أهمية ارتداء الكمامة خلال التسوق، وقالت إنها تلعب دورا محوريا في عدم التقاط العدوى، مشيرة إلى أنها يجب ألا تستخدم أكثر من 6 ساعات، ولا تُخلع أو توضع على الذقن ثم يعاد تغطية الأنف والفم بها ثانية، لأنها تتلوث وبالتالي تزيد خطورة نقل الفيروس.

وأشارت إلى ضرورة عدم رش الكمامة بكحول لما قد يحدث من مشاكل صدرية، وألا تستخدم ثانية إذا ابتلت من العرق أو الإفرازات خوفا من النمو البكتيري.



