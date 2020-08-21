ما الذي يضعف مناعتك ويجعلك أكثر عرضة لكورونا؟

يلعب الجهاز المناعي الدور الأبرز لحماية الإنسان من الأمراض المختلفة والتصدي للعدوى البكتيرية والفيروسية وأخطرها حالياً "كوفيد-19"، التي أصابت 22 مليوناً و863 ألفاً وقتلت 797 ألفاً و129 شخصاً حول العالم.



وتأكيداً على أهمية دور المناعة، خلصت دراسات حديثة إلى أن المصابين بكورونا يمرضون لأن أجهزتهم المناعية لا تستطيع أن تفعل ما يكفي لحمايتهم من الفيروس التاجي.

وقال فريق من علماء كلية الطب بجامعة واشنطن في "سانت لويس"، في ورقة بحثية نشرت مؤخراً بمجلة الجمعية الطبية الأمريكية "جاما" ومجلة "جي سي آي – إنسيت"، إن تعزيز المناعة يمكن أن يكون استراتيجية علاجية محتملة لـ"كوفيد-19".

ضعف المناعة





وقدم موقع "pennmedicine" بعض العلامات التي تخبرك بأن جهازك المناعي ضعيف، وهي:

- الشعور بالإجهاد والتعب المستمر.

- الإصابة دائماً بنزلات برد.

- المعاناة كثيراً من مشاكل الجهاز الهضمي.

- بطء التئام الجروح.

- الإصابة بعدوى متكررة.

- المعاناة من إصابات الأذن 4 مرات سنوياً.

- الإصابة بالالتهاب الرئوي مرتين خلال عام واحد.

- الشكوى من التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

- تحتاج إلى أكثر من دورتين من المضادات الحيوية سنوياً.

ممارسات خاطئة





كما قدم موقع "كونفرسيشن" الأمريكي، نقلاً عن خبراء الصحة، نصائح بتجنب بعض الممارسات التي تدمر الجهاز المناعي للجسم، وهي:

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- قلة النوم.

- نقص النشاط البدني والتوتر والقلق.

- الإفراط في استخدام الأدوية والمضادات الحيوية.

- انخفاض مستويات فيتامين (د).

- الإكثار من الأطعمة المصنعة وانخفاض استهلاك الفواكه والخضراوات.

تقوية المناعة





وتسهم بعض التغييرات في نمط الحياة والعادات الجديدة قي تقوية جهازك المناعي، وهي:

- الاهتمام بالنظافة الشخصية والتنفسية.

- الاعتماد على نظام غذائي صحي ومتوازن.

- الحصول على قسط كاف من النوم.

- الحفاظ على وزن صحي.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- الحصول على اللقاحات والتطعيمات الضرورية.

- التقليل من الممارسات التنفسية الخاطئة وتجنب التدخين.

- البعد عن التوتر والقلق والإجهاد.



