إنفوجراف.. قواعد مهمة لتعقيم المنازل ضد كورونا

أصبح تعقيم المنازل أمرا لا بد منه بصورة يومية، حرصا على السلامة العامة بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في العديد من الدول حول العالم.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أهمية اتباع قواعد النظافة العامة والشخصية للتخلص من الأمراض، وحماية الناس من عدوى الفيروسات.

الإنفوجراف التالي يستعرض قواعد مهمة لتعقيم المنازل ضد فيروس كورونا الجديد..



