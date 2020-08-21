إنفوجراف.. إجراءات للتباعد الجسدي في المنزل خشية كورونا

دعا الكثير من خبراء الصحة والمسؤولين إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا الجديد في العديد من دول العالم.

ويعتبر التباعد الجسدي أحد مفاتيح التخفيف من انتشار الفيروس، حيث يساعد بالتحكم في عدم تفشي المرض.

الإنفوجراف التالي يستعرض أهم إجراءات التباعد الجسدي في المنزل خشية انتشار فيروس كورونا..



