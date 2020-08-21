الخليج 365الجمعة 2020/8/21 03:03 م بتوقيت أبوظبي
دعا الكثير من خبراء الصحة والمسؤولين إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا الجديد في العديد من دول العالم.
ويعتبر التباعد الجسدي أحد مفاتيح التخفيف من انتشار الفيروس، حيث يساعد بالتحكم في عدم تفشي المرض.
الإنفوجراف التالي يستعرض أهم إجراءات التباعد الجسدي في المنزل خشية انتشار فيروس كورونا..
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. إجراءات للتباعد الجسدي في المنزل خشية كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.