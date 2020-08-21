شكرا لقرائتكم خبر عن الغرغرة طريقة جديدة لتشخيص الإصابة بكورونا بديل للمسحات.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة نشرت في المجلة الهندية للبحوث الطبية الصادرة عن المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) أن الغسل بالغرغرة قد يكون بديلاً قابلاً للتطبيق للمسحات الأنفية البلعومية للكشف عن فيروس كورونا .

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news أوضحت الدراسة أن اعتماد الغسل بالغرغرة كطريقة لجمع العينات يمكن أن يتيح سهولة الجمع الذاتي ويمكن أن يخفف أيضًا العاملين في مجال الرعاية الصحية، ويؤدي إلى توفير كبير في التكاليف عن طريق تقليل الحاجة إلى المسحات ومعدات الحماية الشخصية.

وأوضحت الدراسة أن جمع المسحات له عدة عيوب أيضًا لأنه يتطلب التدريب ، ويعرض العاملين في الرعاية الصحية للهباء الجوي المحتوي على فيروسات ويستهلك موارد كثيرة. طريقة جمع العينات البديلة التي يمكن أن تتغلب على معظم هذه القيود دون المساس بإنتاجية الاختبار هي الحاجة إلى الساعة وذكرت الدراسة أن إحدى هذه الطرق هي جمع غسيل الغرغرة.

أجريت الدراسة في معهد All India للعلوم الطبية (AIIMS) ، دلهي على 50 مريضًا مؤكدًا من COVID-19 ، وكان الهدف الأساسي هو تقييم الاتفاق بين مسحة البلعوم الأنفي (NPS) ومسحة البلعوم الفموي (OPS) كطريقة لجمع عينات الجهاز التنفسي للكشف عن كورونا .

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كان الهدف الثانوي هو قياس مستوى عدم ارتياح قبول المرضى لكل من طريقتي أخذ العينات تم أخذ عينات من المسحة والغرغرة في غضون 72 ساعة من تشخيصها.

ذكرت الدراسة أن الغرغرة هي "إجراء سهل التنفيذ" ، وذكرت أن كلا من مسحات الأنف والفم لهما قيود معينة ولكن يمكن إجراء إجراءات الغرغرة من قبل المرضى أنفسهم دون الكثير من التدريب وقد يكون لديهم قبول أفضل للمريض.

ووأوضحت الدراسة إن اعتماد الغرغرة في جمع العينات سيترجم إلى وفورات كبيرة في التكاليف حيث أنه سيقلل ليس فقط من الحاجة إلى المسحات ومعدات الحماية الشخصية (PPE) ولكن أيضًا الحاجة إلى تطوير وصيانة بنية تحتية خاصة لجمع المسحات.