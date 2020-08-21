وفيات كورونا بأمريكا اللاتينية تتجاوز 250 ألف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 15 دقيقة

تجاوز عدد الوفيات في أمريكا اللاتينية جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد 250 ألفا، الخميس، مع استمرار تفشي الفيروس في المنطقة.

وتجاوزت القارة هذا المستوى بعدما سجلت البرازيل 1204 حالات وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وسجلت المنطقة أكثر من 3 آلاف حالة وفاة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوع الماضي.

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد الإصابات اليومية يواصل الارتفاع في بيرو وكولومبيا والأرجنتين.

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وتكافح البرازيل ثاني أكبر تفش للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث قتل الفيروس أكثر من 112 ألفا في أكبر دول أمريكا اللاتينية.

وتوفي 797 ألفا و129 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول،، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”، حتى الساعة الـ8 صباحا بتوقيت جرينتش ،اليوم الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

59 ألف وفاة في المكسيك

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، 6775 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و625 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 543806 حالات بينما بلغ إجمالي الوفيات 59106.

وتقول الحكومة إن العدد الإجمالي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.