كورونا..22 إصابة جديدة بالصين و300 في كوريا الجنوبية

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الصين تعاود تسجيل إصابات جديدة بكورونا
بلغت إصابات فيروس كورونا حول العالم، اليوم الجمعة 22 مليونا و863 ألفا و422 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 15 مليونا و518 ألفاً و871 مصابا حتى الساعة الـ8 صباحا بتوقيت جرينتش ، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.
22 إصابة جديدة في الصين
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 20 أغسطس/ آب، مقارنة مع 7 حالات في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الخامس على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية، ولم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 20 أغسطس/ آب 84917 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.
300 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الجمعة، تسجيل 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك أعلى زيادة يومية منذ أوائل مارس/ أذار الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.
وشهدت البلاد قفزة حادة في عدد الإصابات خلال الأيام الـ8 الماضية، حيث سجلت ما يقرب من 1900 حالة جديدة، وفقًا لبيانات المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ويبلغ إجمالي عدد الإصابات الآن في البلاد 16 الفا و 670 حالة، في الوقت الذي توفي فيه 309 أشخاص بسبب مرض كوفيد-19.
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