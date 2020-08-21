ما مدى فعالية المحلي الصناعي في التخلص من الوزن الزائد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

يعتبر السكر من أكثر المواد المضرة للصحة، لاسيما أنه المسبب الأساسي للسمنة وزيادة الوزن سريعا، عدا أنه يؤدي إلى أمراض كثيرة مثل السكري وغيرها، وقد شاع لدى الناس استبدال السكر الأبيض بالمحلي الصناعي المتوفر في الصيدليات، على اعتباره غير مضر ويساهم في تخفيف الوزن، فهل ما يشاع حول المحلي الصناعي صحيح؟ وهل يؤدي فعليا إلى فقدان الوزن، ام زيادته؟..في هذا المقال سنعرفكم إلى حقيقة المحليات الصناعية.

وبينما يلجأ كثيرون إلى المحليات الصناعية حتى يتفادوا السعرات الحرارية الموجودة في السكر، لكن هذه البدائل لا تخلو من أضرار محتملة، بحسب باحثين.

وهذه المحليات الصناعية عبارة عن مواد كيميائية خالية تقريبا أو كليا من السعرات الحرارية، وتمنح مذاقا حلوا للمشروبات على غرار ما يحصل عند إذابة السكر.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية فإن الباحثين يؤكدون الأثر الإيجابي لهذه المحليات في خسارة الوزن، لأنها لا تضم سعرات حرارية أو تحتوي نسبة قليلة منها، بخلاف السكر.

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لكن خبراء الصحة يوصون بعدم الإكثار من هذه المحليات الصناعية، كما يحذرون من المواظبة على استهلاكها لفترات طويلة.

وتقول الأستاذة المساعدة في قسم علوم الأغذية بجامعة إلينوي الأميركية، مارتا يانينا بيبينو، إن عدم وجود سعرات حرارية في هذه المحليات لا يعني أنها لا تحدث أي أثر في عملية الأيض أو ما يعرف بـ”الميتابوليزم”.

وأوضحت أن البيانات الصحية المتاحة تظهر أن هذه المحليات تحدث أثرا في عملية التمثيل الغذائي أو “الأيض”، وقالت إن هذا التفاعل يتوقف على عدد المرات التي تم فيها استهلاك المادة المحلية.

وأشارت إلى أن أثر المحليات الصناعية في عملية التمثيل الغذائي يختلف من شخص آخر، وسط تزايد ملحوظ في الإقبال على المشروبات التي لا تحتوي على سكر في الولايات المتحدة.