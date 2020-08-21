الاتحاد الأردني يعلق كافة نشاطات كرة القدم 14 يوماً بعد إصابة 5 لاعبين من “الفيصلي”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 مساءً - قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، تعليق دوري المحترفين وكافة البطولات والأنشطة الفنية والإدارية في الاتحاد ابتداءً من الجمعة ولمدة 14 يوماً.واستند الاتحاد في قراره إلى مصفوفة الإجراءات في خطة الطوارئ ومع ارتفاع مؤشر الخطورة، للحفاظ على الأولوية الرئيسية لدى الاتحاد والمتمثلة بسلامة أركان اللعبة والمجتمع المحلي.

جاء القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ للاتحاد في أعقاب تأكد إصابة خمسة لاعبين من فريق الفيصلي بفيروس كورونا المستجد، وما يتبع ذلك من إجراءات صحية، بعزل المصابين، وكافة زملائهم بالفريق من لاعبين ومدربين وإداريين إلى جانب إخضاع جميع المخالطين لهم من الفرق الأخرى والكوادر التنظيمية لفحوصات طبية عاجلة وفق البروتوكول الصحي المتبع.

إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في النادي الفيصلي لـ”العربية.نت” أن اللاعبين المصابين هم كل من: إحسان حداد، والمحترف دومينيك، ويوسف الرواشدة، وبراء مرعي، وسالم العجالين.

من جانبه، قال اللاعب إحسان حداد إن نتيجة فحص عينة فيروس كورونا التي سحبت منه الأربعاء جاءت “إيجابية”.

وكتب لاعب الفيصلي والمنتخب الأردني على صفحته الموثقة في فيسبوك: “ظهرت قبل قليل نتائج فحص عينة فيروس كورونا التي أخذت لي وكانت نتيجتها إيجابية”.

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كما دعا إلى “الاحتياط وعدم الاستهانة بهذا الوباء أو التقليل منه، والأخذ بتعليمات السلامة المتبعة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة الجميع”.

إلى ذلك، فعّل الاتحاد الأردني خطة الطوارئ الخاصة بدوري المحترفين للتعامل مع تطورات الوضع الوبائي مستنداً إلى مؤشرات واضحة لمستويات الخطورة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة لأركان اللعبة والمجتمع المحلي بشكل عام.

وأوعز الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد بتفعيل خطة طوارئ استباقية تأخذ بعين الاعتبار التطورات المحتملة للوضع الوبائي وما تتضمنه هذه الخطة من مصفوفة إجراءات السلامة المتبعة لدى الاتحاد.

واشتملت الخطة على ثلاثة مستويات وفقاً لمؤشرات خطورة مؤثرة على بطولة دوري المحترفين وفرقها الموزعة في مختلف مناطق المملكة، ليتبع ذلك سلسلة من الإجراءات التي تكفل تسهيل عملية صنع القرار وتسريع التعامل مع الأزمة لضمان سلامة أركان اللعبة كافة.

وعزل الاتحاد فريق الرمثا وقام بإجراء الفحوصات اللازمة للاعبين والجهازين الفني والإداري بناءً على القرار الحكومي بعزل لواء الرمثا، ما يعد مؤشراً لمستوى الخطورة المتوسط في إطار خطة الطوارئ وما تضمنه من إجراءات.

يذكر أن خطة الطوارئ اشتملت على إسناد مهمة تقييم خطورة الوضع الوبائي بما يتعلق بباقي بطولات الموسم إلى لجنة الطوارئ برئاسة الأمير علي، لاتخاذ قراراتها وفقاً للظروف المحيطة بكل مسابقة على حدة.