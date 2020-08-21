الصلاة في المساجد.. إجراءات مهمة لكبح كورونا

عادت الحياة إلى طبيعتها في عدد كبير من الدول، وأصبح لدى البعض القدرة على القيام بأمور لم يكن مسموحا بها من قبل مثل الصلاة في المساجد.

لكن الوضع في المساجد لن يكون مثل ما كان عليه قبل جائحة كورونا، إذ سمحت الجهات المختصة في تلك الدول بالصلاة في المساجد دون الإخلال بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من تفشي العدوى.





وكانت وزارة الصحة السعودية وضعت عددا من النصائح التي يجب الالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عند الذهاب إلى المسجد.

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وأوضحت التعليمات، التي نشرتها الوزارة عبر "تويتر"، ضرورة عدم ذهاب بعض الفئات من الأشخاص، مثل كبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، والأطفال دون عمر الـ15 عاما، ومن تظهر عليه أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة، والكحة، وضيق التنفس.

وتضمنت تلك الإجراءات الوقائية التباعد الاجتماعي بين المصلين والوضوء في المنازل ولبس الكمامة عند الصلاة.

وحول قراءة القرآن بالمساجد أوضحت أنه يجب على كل مصلٍّ قراءة القرآن من مصحفه الشخصي لمنع التقاط العدوى مع استعمال سجادة صلاة خاصة بكل مصلٍّ وتعقيم اليدين باستمرار وتجنب المصافحة.



