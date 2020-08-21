إنفوجراف.. أبرز غرامات مخالفة الإجراءات الاحترازية لكورونا بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الجمعة 2020/8/21 02:17 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/8/21 02:17 م بتوقيت أبوظبي

بادرت حكومة دولة الإمارات باتخاذ العديد من الإجراءات الضرورية والتدابير الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ووضعت الحكومة قائمة بالأفعال والأخطاء التي تمثل مخالفة لإجراءات الصحة والسلامة المطبقة للسيطرة على انتشار الفيروس كورونا في الإمارات. الإنفوجراف التالي يرصد أبرز غرامات مخالفة الإجراءات الاحترازية:



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