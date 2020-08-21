كيف تحمي نفسك من كورونا في "الجيم"؟.. 10 خطوات

يحرص العديد من الأشخاص على ممارسة الرياضة بشكل يومي ومنتظم لتعزيز صحة الجسم والصحة النفسية أيضاً، لكن جائحة كورونا المستجد أدت إلى إغلاق الصالات الرياضية "الجيم" في معظم دول العالم.

ومع بدء إعادة فتح الصالات الرياضية مجدداً، ذكر موقع "إم 3 ميديكال" بعض النصائح قبل التوجه لتجنب انتقال العدوى بالفيروس الذي مازال منتشراً حول العالم ويشكل خطراً كبيراً.





1- غسل اليدين

أكد خبراء الصحة على ضرورة غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية في كل مرة، خاصة بعد ملامسة بعض الأسطح التي قد تكون ملوثة بالجراثيم والفيروسات.

2- إجراءات السلامة

يجب عليك التأكد من اتباع الإجراءات القياسية للتنظيف والتطهير الروتينى لصالة الجيم، خاصة تعقيم الأرضيات والأجهزة والأسطح المختلفة.





3- عدم لمس الوجه

تجنب طوال ممارسة التمارين الرياضية تجنب لمس وجهك، خاصة أنفك وفمك وعينيك، وإذا كنت مضطراً لذلك استخدم مناديل.

4- اختيار الأجهزة

يُفضل الابتعاد عن الأجهزة التي يلمسها عدد كبير من الأشخاص بشكل متكرر، فكلما زاد عدد مستخدمي الجهاز ازداد احتمال انتقال العدوى.

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5- تجنب الصالات المكتظة

الصالات المكتظة أو الضيقة تسهل من انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا لابد من اختيار صالات واسعة وجيدة التهوية.

10- الأدوات الشخصية

من المهم عدم التشارك في الأدوات الشخصية، مثل المناشف وزجاجات المياه، منعا لانتقال العدوى.





7- تعقيم الأجهزة

التأكد من تعقيم أجهزة الركض والأوزان وغيرها من المعدات قبل وبعد كل استخدام، إذ إن الرذاذ الناتج عن العطاس أو السعال يمكن أن يلوث هذه الأجهزة لتنقل إليك المرض.

8- التباعد الاجتماعي

يجب الحرص على ترك مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين المتدربين، خاصة إذا ظهرت على أحدهم أعراض مثل السعال والعطاس، وتجنب استخدام المعدات التي يستخدمونها.





9- تجنب المصافحة

تجنب مصافحة الأشخاص واكتف بالتحية الشفوية لتحمي نفسك وتحميهم من انتقال العدوى.

10- في حال الشعور بوعكة صحية

إذا شعرت بأعراض معينة مثل ارتفاع الحرارة وضيق التنفس والعطاس والسعال، فمن الأفضل البقاء في المنزل والحصول على استشارة طبية.