رئيس مجلس النواب الليبي يطالب جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الجمعة 2020/8/21 01:49 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/8/21 01:49 م بتوقيت أبوظبي

طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار. ووفق بيان للبعثة الأممية بليبيا، أكد صالح ضرورة تفكيك المليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة. كما دعا إلى أن تقوم قوة شرطة أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمين سرت.

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