الخليج 365الجمعة 2020/8/21 01:38 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت حكومة الوفاق الليبية، الجمعة، وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية، تحت مزاعم الظروف التي تمر بها المنطقة وانتشار فيروس كورونا.
وقالت الحكومة الإخوانية، في بيان، إن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تكون منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".
ودعت إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس (آذار) القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".
ويرفض الجيش الليبي اقتراح إقامة منطقة منزوعة السلاح بسرت ويعتبرها غير واقعية.
وأمس الخميس، قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي في تصريحات صحفية، إن أي اقتراح لنزع السلاح من منطقة سرت يجب أن يقترن بانسحاب الأتراك والمرتزقة من محيطها.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة الوفاق الليبية تعلن وقف إطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.