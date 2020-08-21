حكومة الوفاق الليبية تعلن وقف إطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية المزيد

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، الجمعة، وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية، تحت مزاعم الظروف التي تمر بها المنطقة وانتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة الإخوانية، في بيان، إن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تكون منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

Advertisements

ودعت إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس (آذار) القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".

ويرفض الجيش الليبي اقتراح إقامة منطقة منزوعة السلاح بسرت ويعتبرها غير واقعية.

وأمس الخميس، قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي في تصريحات صحفية، إن أي اقتراح لنزع السلاح من منطقة سرت يجب أن يقترن بانسحاب الأتراك والمرتزقة من محيطها.