شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء: لا دليل على انتكاسة المتعافين من كورونا والإصابة مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد من الأطباء والمحققين المشاركين فى علاج عدوى فيروس كورونا بالمجلس الهندى للبحوث الطبية أنه لا يوجد دليل على تكرار المرض لدى الأشخاص الذين تعافوا منه، أو ما يعرف بانتكاسة مرضى كوروا، وفقا لما ذكرته صحيفة time now news.

وقال الدكتور Giridhar Babu وهو أحد أعضاء فريق العمل البحثى التابع للمجلس الهندى للبحوث الطبية حول علم الأوبئة والمراقبة، إنه من الصعب القول بثقة هل يوجد انتكاسة أم لا فى المرضى المتعافين، حيث يمكن الخلط بين بعض علامات ما بعد الشفاء وأعراض COVID-19.

وقال بابو: "نحن نقف ضد الأدلة من جميع أنحاء العالم، حيث نلاحظ أنه لا توجد إعادة إصابة، وأضاف الدكتور سوابنيل كولكارنى، أخصائى الصدر فى قسم أمراض الرئة فى مستشفى كيم فى مومباى، إنه لا يوجد دليل قاطع على عودة العدوى فى المرضى المتعافين، وأشار كولكارنى كانت هناك تقارير من الصين في وقت سابق من هذا العام عن تكرار العدوى، لكن لم ترد أي معلومات أخرى عن ذلك بخلاف أنه لم ترد تقارير عن الانتكاس".

وقال كولكارني إن هناك حالات ظهرت فيها نتائج اختبار RT-PCR إيجابية للمرضى الذين تعافوا لأن هذا الاختبار يكتشف بقايا الفيروس الميت في الجسم.

Advertisements

وأكد كولكارنى أن المواد الميتة أو بقايا الفيروس غير ضارة وتستغرق شهرًا أو شهرين لتخرج من الجسم، مضيفًا أنه لا يوجد وضوح حول ما إذا كانت هذه الاختبارات جاءت إيجابية بسبب إعادة العدوى أو بسبب وجود بقايا قديمة.

وقال كولكارني: "يأتي العديد من المرضى المتعافين للمتابعة ، لكننا لم نواجه أي حالة تكرار مع الأعراض المناسبة".

وأكد الاطباء من فريق العمل البحثي التابع للمجلس الهندى للبحوث الطبية من أجل إثبات أن الفيروس قد أصاب مريضًا متعافى مرة أخرى حيث يخلط الكثير من الأشخاص بين ظاهرة الضعف وضيق التنفس وضعف تشبع الأكسجين والتي قد تستمر لبعض الوقت في المرضى المتعافين وأعراض ما بعد COVID-19.

كما نفى الدكتور سودهير باتسوت المشرف الطبي في مستشفى نايدو أي تقارير عن انتكاس أو تكرار العدوى.