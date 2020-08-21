افضل مشروب لتنقية الجسم من السموم

راج في الآونة الأخيرة بين الغالبية من النساء حول العالم اتجاه جديد في عالم التغذية نحو تناول مشروبات لتنقية الجسم من السموم، خاصة بين نجمات وشهيرات العالم اللواتي يولين اهتماماً بالغاً في لياقتهنّ البدنية، حتى أن البعض حققن تحولات كبيرة في خسارة الوزن.

إنقاص الوزن ليس الهدف الوحيد من هذه المشروبات، بل يلجأ العديد إلى تناولها من أجل دواعٍ صحية، خاصة نتيجة التلوث الذي يحيط بالإنسان والذي سجل أعلى مستوياته، ما يعيق قدرة الجسم على طرد السموم تلقائياً من خلال الكبد، العرق، والفضلات الأخرى، لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية بضرورة إجراء عملية تنقية للجسم من السموم والتي تعرف بالديتوكس Detox مرة واحدة في العام كحد أدنى ليستعيد الجسم نشاطه وقدرته على القيام بوظائفه طبيعياً.

مشروبات تنقية الجسم من السموم كثيرة، اخترنا لك أفضلها، ولكن لا بد من التقيد ببعض نصائح الخبراء قبل الشروع في تناول هذه المشروبات.

قبل تناول مشروب تنقية الجسم من السموم

اقرئي أيضا: تنقية الجسم من السموم بالأقراص أو الرجيم؟



ذكر موقع Daily Health Post الذي يعنى بالصحة، أنه قبل أيام عدة من البدء بتناول أي مشروب لتنقية الجسم من السموم، أي الديتوكس، يجب الامتناع عن تناول منتجات الألبان، لأن عملية هضمها بطيئة وتحتوي على بعض الهرمونات المضرة، كذلك لا بد من التخفيف من تناول اللحوم، سواء الحمراء أو البيضاء أو الأسماك. فمنتجات الألبان، اللحوم والأسماك تحتوي على مستويات من الديوكسين Dioxin، وهو مجموعة من المركبات السامة والمسرطنة قد تتسبب بتلف جهاز المناعة للجسم.

كذلك ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول كوب من الأعشاب الملينة لتنظيف الأمعاء من أي فضلات في اليوم الذي يسبق موعد البدء بتناول مشروب تنقية الجسم من السموم، هذا إضافة إلى الامتناع تماماً عن تناول الأطعمة المصنعة والسكريات قبل وخلال تناول المشروب.

أفضل المشروبات لتنقية الجسم من السموم

مياه الخيار لتنقية الجسم من السموم

الخيار أحد أهم الخضراوات المفيدة لصحة الجسم، فهو قليل السعرات الحرارية، حيث يحتوي 100 غرام من الخيار على 13 سعرة حرارية فقط، وفي الوقت نفسه، على نسبة مرتفعة من المياه بمعدل 95 % من تركيبته، ما يجعله مصدراً ممتازاً لترطيب الجسم. يحتوي الخيار أيضاً على فيتامين C، A ومجموعة فيتامين B، إضافة إلى مضادات الأكسدة والمعادن، كالمغنسيوم، الفسفور، الحديد والكالسيوم، كما أن قشرة الخيار تحتوي على الكثير من الألياف التي تساعد في التخفيف من مشاكل الهضم، مثل حرقة المعدة وغيرها من مشاكل المعدة والأمعاء.

لإعداد مشروب الخيار لتنقية الجسم من السموم، تحتاجين سيدتي إلى:



• خيارة أو اثنتين.

• ليمونة مقطعة إلى شرائح.

• بضع أوراق من النعناع الطازج.

• ليتر من الماء.

الطريقة

• يقطع الخيار ويوضع في وعاء زجاجي كبير أو برطمان.

• تضاف للخيار شرائح الليمون وأوراق النعناع الطازجة.

• يسكب ليتر الماء على الخيار، الليمون والنعناع ويحفظ الوعاء في البراد طوال الليل.

• وفي اليوم التالي، يشرب منه بين الحين والآخر.

Advertisements

مشروب البرتقال والزنجبيل لتنقية الجسم من السموم

يتكون هذا المشروب المفعم بالنكهات من البرتقال، الجزر والزنجبيل.



عصير البرتقال غني بفيتامين A الذي يعمل كمضاد للأكسدة يزيل سموم الجسم وبحمض الفوليك الذي يعرف بفيتامين B9، وهو فيتامين ضروري لتكوين الحمض النووي وبناء خلايا دم حمراء جديدة. بدوره الجزر يحتوي على فالكارينول Falcarinol ، وهو مركب يعرف بخصائصه المحاربة للسرطان، هذا إضافة إلى الألياف، البيتاكاروتين Beta-Carotene ونسب عالية من فيتامين A التي تسهل عملية الهضم.

أما الزنجبيل ينظف الجسم من السموم عن طريق تحفيز الهضم، الدورة الدموية والتعرق. يقلل الزنجبيل أيضاً من الانتفاخ والغازات، يعزز المناعة لغناه بمضادات الأكسدة.

المكونات

• جزرتان.

• جذر من الزنجبيل الطازج.

• كوب من عصير البرتقال.

الطريقة

يقطع الجزر والزنجبيل إلى قطع صغيرة، ثم توضع في الخلاط الكهربائي.

تضرب في الخلاط، ثم يضاف عصير البرتقال مع الخفق المستمر.

يتم تناول كوب من هذا المزيج لمرات عدة في اليوم.

مشروب الخضار والفاكهة لتنقية الجسم من السموم



التفاح مصدر هام لإزالة السموم من الجسم، يقلل من معدلات الكوليسترول، يطهر الجسم من الفيروسات ويساعد على الهضم. من جهته الكيوي يحتوي على مركب يعرف باسم الأكتينيدين Actinide الذي يحث على تفكك البروتينات المفيد للجهاز الهضمي. تحتوي هذه الفاكهة أيضاً على فيتامين C، A و E، ومعادن، كالفوسفور، البوتاسيوم، النحاس والمغنيسيوم التي تعمل جميعاً على تقليل نسبة الصوديوم في الجسم، هذا إضافة إلى الإنزيمات ومضادات الأكسدة.

السبانخ يساعد في تنقية الكبد، فهو مدر للبول وملين، غني بالحديد ومضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الأنيميا، ينقي الدم لاحتوائه على الحديد، الفولات وفيتامين B6 و K . بدوره الكرفس، سواء الأوراق أو السيقان يحوي زيتاً طياراً، فيتامين A، B وC ، إضافة إلى معادن، مثل الحديد، اليود، النحاس، المغنسيوم، المنغنيز، البوتاسيوم، الكالسيوم والفوسفور وكذلك على مواد هلامية وكربوهيدراتية التي تعمل جميعها على تقوية جهاز المناعة، ما يجعل منه عنصر فعال لتنقية الدم وإزالة السموم من الجسم، وذلك لغناه أيضاً بالكلوروفيل Chlorophyll.

أما الليمون ينقي الكلى، الكبد والأمعاء، لأنه غني بفيتامين C والألياف، كما يعزز من مناعة الجسم، يسهل عملية الهضم ويقلل آلام العضلات والمفاصل.

المكونات

• ثمرة من التفاح.

• ثمرتان من الكيوي.

• عصير ليمونة.

• قبضة يد من أوراق السبانخ.

• ملعقة من العسل.

• ساق من الكرفس.

• مكعبات من الثلج.

الطريقة

• تضرب المكونات في الخلاط الكهربائي.

• تجرش مكعبات الثلج وتضاف إلى مزيج الفواكه والخضار.

• يتم تناول هذا المشروب مرتين في الأسبوع.



