كورونا حول العالم.. 54 ألف وفاة بالهند ورقم قياسي في كوريا الجنوبية

توفي 797 ألفا و129 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 22 مليونا و863 ألفا و422 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 15 مليونا و518 ألفاً و871 مصابا حتى الساعة الـ8 صباحا بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

2.9 مليون إصابة في الهند

اتجهت إصابات فيروس كورونا في الهند بقوة، الجمعة، صوب مستوى 3 ملايين حالة مع تسجيل 68898 إصابة جديدة في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية وفق ما أظهرته بيانات لوزارة الصحة الاتحادية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى 2.9 مليون. وزاد عدد الوفيات بواقع 983 ليصل إلى 54849 حالة إجمالا.





22 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 20 أغسطس/ آب، مقارنة مع 7 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الخامس على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية، ولم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 20 أغسطس/ آب 84917 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.





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وفيات أمريكا اللاتينية تتجاوز 250 ألفا

تجاوز عدد الوفيات في أمريكا اللاتينية جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد 250 ألفا، الخميس، مع استمرار تفشي الفيروس في المنطقة.

وتجاوزت القارة هذا المستوى بعدما سجلت البرازيل 1204 حالات وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وسجلت المنطقة أكثر من 3 آلاف حالة وفاة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوع الماضي.

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد الإصابات اليومية يواصل الارتفاع في بيرو وكولومبيا والأرجنتين.

وتكافح البرازيل ثاني أكبر تفش للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث قتل الفيروس أكثر من 112 ألفا في أكبر دول أمريكا اللاتينية.

300 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الجمعة، تسجيل 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك أعلى زيادة يومية منذ أوائل مارس/ أذار الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.

وشهدت البلاد قفزة حادة في عدد الإصابات خلال الأيام الـ8 الماضية، حيث سجلت ما يقرب من 1900 حالة جديدة، وفقًا لبيانات المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات الآن في البلاد 16 الفا و 670 حالة، في الوقت الذي توفي فيه 309 أشخاص بسبب مرض كوفيد-19.





59 ألف وفاة في المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، 6775 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و625 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 543806 حالات بينما بلغ إجمالي الوفيات 59106.

وتقول الحكومة إن العدد الإجمالي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.