هداف الدوري السعودي.. هاتريك يبعد عبدالرزاق حمدالله بالصدارة

انفرد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن هز شباك التعاون، مساء يوم الخميس.

ويلتقي الفريقان في ضيافة التعاون، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي، ويتمسك النصر بالاحتفاظ باللقب حتى آخر نفس.

وقبل انطلاق الجولة، يحتل النصر المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة عن جاره الهلال المتصدر، قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

واحتاج مهاجم النصر 5 دقائق فقط، ليضع فريقه في المقدمة أمام التعاون، قبل أن يعزز النصر التقدم بواسطة المغربي الآخر نور الدين أمرابط.

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وعاد حمدالله ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه بعد 4 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني.

واختتم القناص المغربي ثلاثيته في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، ليقترب من لقب الهداف هذا الموسم.

ورفع حمدالله رصيده إلى 23 هدفا حتى الآن، متفوقا بفارق هدف وحيد على الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال، الوصيف في لائحة هدافي المسابقة.

ويسعى حمدالله للاحتفاظ بلقب هداف المسابقة للموسم الثاني على التوالي، بعد أن حقق نفس الإنجاز العام الماضي برصيد 34 هدفا، كرقم قياسي في تاريخ دوري المحترفين.