الفيفا يحرر الجزائري فيغولي من جالاطا سراي التركي

العين الرياضية - الجزائر - رمزي ونوغيالخميس 2020/8/20 09:11 م بتوقيت أبوظبي
تلقى الدولي الجزائري سفيان فيغولي، خبرا سارا من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد نادي جالاطا سراي التركي، بعد الأزمة التي نشبت بينهما في الأيام الماضية.
فيغولي قرر فضح تجاوزات النادي لتركي بشكل علني مؤخرا، وقدم احتجاجا لدى الفيفا، بسبب قيام مسؤولي جالاطا سراي بتجاوز القانون وعدم منحه رواتبه في موعدها المحدد، رغم أنه أنذر الإدارة بشكل قانوني في أكثر من مناسبة.
وقام اللاعب الملقب بـ"سوسو" بوضع النقاط على الحروف أمام الفيفا، والتي استنجد بمسؤوليها كآخر حل، بسبب تعنت إدارة جالاطا سراي ورفضها أي حل ودي، رغم أنهم الطرف الظالم في القضية.
إدارة النادي أكدت للاعب الجزائري في وقت سابق، أنهم لا يمتلكون السيولة اللازمة لسداد رواتبه المتأخرة، وأنه مجبر على تخفيض أجره رغما عنه، وهو ما رفضه فيغولي جملة وتفصيلا.
خبر سار
فيغولي تلقى خبرا سارا مؤخرا، يتمثل في إجبار الفيفا لإدارة النادي على دفع مستحقاته المتأخرة، إضافة لتعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء هذا التأخر.
ومن المرتقب أن تتسبب تلك الخطوة، في إنهاء علاقة اللاعب بالنادي، بعد الضرر الكبير الذي جلبته تلك القضية للطرفين.
وتأتي مشاكل القلب النابض للخضر، لتدفعه للتفكير جديا في تغيير الأجواء خلال الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة وأن يمتلك العديد من العروض من الدوري الإيطالي، تحديدا من لاتسيو وروما وجنوى، بجانب بعض المفاوضات من الدوري السعودي.
ويأمل الجزائريون في رؤية لاعبهم خارج الدوري التركي قريبا، مع فريق وبطولة أكثر قوة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة بالنسبة لمنتخب محاربي الصحراء، قبل انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.
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