الفيفا يحرر الجزائري فيغولي من جالاطا سراي التركي

تلقى الدولي الجزائري سفيان فيغولي، خبرا سارا من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد نادي جالاطا سراي التركي، بعد الأزمة التي نشبت بينهما في الأيام الماضية.



فيغولي قرر فضح تجاوزات النادي لتركي بشكل علني مؤخرا، وقدم احتجاجا لدى الفيفا، بسبب قيام مسؤولي جالاطا سراي بتجاوز القانون وعدم منحه رواتبه في موعدها المحدد، رغم أنه أنذر الإدارة بشكل قانوني في أكثر من مناسبة.

وقام اللاعب الملقب بـ"سوسو" بوضع النقاط على الحروف أمام الفيفا، والتي استنجد بمسؤوليها كآخر حل، بسبب تعنت إدارة جالاطا سراي ورفضها أي حل ودي، رغم أنهم الطرف الظالم في القضية.

إدارة النادي أكدت للاعب الجزائري في وقت سابق، أنهم لا يمتلكون السيولة اللازمة لسداد رواتبه المتأخرة، وأنه مجبر على تخفيض أجره رغما عنه، وهو ما رفضه فيغولي جملة وتفصيلا.

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خبر سار

فيغولي تلقى خبرا سارا مؤخرا، يتمثل في إجبار الفيفا لإدارة النادي على دفع مستحقاته المتأخرة، إضافة لتعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء هذا التأخر.

ومن المرتقب أن تتسبب تلك الخطوة، في إنهاء علاقة اللاعب بالنادي، بعد الضرر الكبير الذي جلبته تلك القضية للطرفين.

وتأتي مشاكل القلب النابض للخضر، لتدفعه للتفكير جديا في تغيير الأجواء خلال الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة وأن يمتلك العديد من العروض من الدوري الإيطالي، تحديدا من لاتسيو وروما وجنوى، بجانب بعض المفاوضات من الدوري السعودي.

ويأمل الجزائريون في رؤية لاعبهم خارج الدوري التركي قريبا، مع فريق وبطولة أكثر قوة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة بالنسبة لمنتخب محاربي الصحراء، قبل انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.