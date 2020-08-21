شكرا لقرائتكم احذر.. هذه الأطعمة الـ9 تُظهرك أكبر سنًا! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدق أو لا تصدق.. هناك بعض أنواع من الأطعمة التي قد تُظهرك أكبر من عمرك الحقيقي، وهو عكس ما ينشده الكثيرون. ولهذا السبب، أعد موقع "ويب ميد" WebMD قائمة بالأطعمة والمشروبات، التي يُحتمل أن تؤدي إلى إظهار ملامح الشيخوخة أو كبر في السن على وجهك بعكس حقيقة الحال، وهي ما يلي:

1-الأطعمة الحارة

بعض الدراسات تشير إلى أن هناك فوائد صحية للأطعمة الحارة ولكن الإفراط في تناولها يجعل الأوعية الدموية تنتفخ وتتكسر، مما يؤدي إلى ظهور علامات أرجوانية على الوجه. كما أن الأطعمة الحارة ترفع درجة حرارة الجسم، وبالتالي يتعرق الجسم ثم يبرد، وعندما يختلط العرق بالبكتيريا الموجودة على سطح الجلد، يمكن أن يتسبب في ظهور البقع على الوجه وباقي الجسم.

تعبيرية

2-السمن

من المعروف أن كل ما يتناوله الإنسان من طعام أو شراب يؤثر على البشرة. ويحتوي معظم أنواع السمن، وخاصة النوع الصلب منه، على دهون متحولة، التي تتسبب في رفع نسبة الكوليسترول "الضار"، وخفض نسبة النوع "الجيد"، وبالتالي يمكن أن يُصاب الجسم بالالتهاب. ويرتبط الالتهاب بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهما حالتان يمكن أن تمنح أي شخص مظهراً أكبر سنا من الحقيقة.

3-الوجبات المجمدة

يمكن لوجبة واحدة مجمّدة أن تحتوي على نصف كمية الصوديوم الموجودة في نظام غذائي يومي صحي. عندما يتم تناول الكثير من الملح، فإنه يؤدي إلى الظمأ وبالتالي شرب كميات أكثر من المعتاد. وتنتقل أي مياه زائدة إلى أماكن في الجسم بها نسبة ملح أقل، مثل الوجه واليدين، مما يجعل الشخص يبدو منتفخًا.

أطعمة غير صحية "تعبيرية"

4-اللحوم المصنعة

يتم معالجة اللحوم بالتدخين أو التمليح حتى تدوم لفترة أطول دون أن تفسد. ويُكسب أسلوب الحفظ والتصنيع والمواد الصناعية المضافة اللحوم مذاقا لذيذا ولكن خطيرا في نفس الوقت. ويتسبب الصوديوم والمواد الحافظة الكيميائية في حدوث التهابات ضارة بالجسم. ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول اللحوم المصنعة إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

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5-الأطعمة المقلية

يتم إعداد الوجبات المقلية عن طريق القلي في الزيت المغلي لفترة طويلة. وتعزز تلك الطريقة في الطهي الجذور الحرة أو الجزيئات غير المستقرة، التي تدمر الجزيئات الأخرى في خلايا الجسم وتضيف سنوات إلى بشرته.

مخبوزات

6-المخبوزات

بعض السلع المخبوزة مثل البسكويت والكعك غنية بالدهون التي تسبب انسداد الشرايين وتزيد من الوزن. كما يتم تحليتها بكميات كبيرة من السكر، الذي قد يسبب مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتسوس الأسنان (من بين أمراض أخرى).

7-المشروبات الغازية

كلما زادت المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة التي يتناولها الشخص، زادت سرعة عمر الخلايا في أنسجته. وتحتوي تلك المشروبات على المزيد من السعرات الحرارية والسكر المضاف - من 7 إلى 10 ملاعق صغيرة في كل 350 غرام، أكثر من أي مشروب آخر. وعند دمج السكر مع البكتيريا الموجودة في الفم، يتشكل حمضًا يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان ويسبب التسوس. تشمل السلبيات الأخرى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

عصائر "تعبيرية"

8-عصائر عالية الفركتوز

إن المشروبات والعصائر المحلاة بسكر الفركتوز تتعارض مع قدرة جسم الإنسان على استخدام النحاس، الذي يساعد على تكوين الكولاجين والإيلاستين اللذين يحافظان على صحة البشرة. كما أنها مليئة بالسعرات الحرارية وتعرض صحة الإنسان لخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

9-الكافيين

يمتاز الكافيين بأنه مدر للبول، ولكن الإفراط في مشروبات ذات نسب عالية من الكافيين يؤدي للإصابة بالجفاف. وعندما لا يكون لدى جسم الإنسان ما يكفي من الماء، يتوقف الجسم عن التخلص من السموم من خلال العرق، مما يؤدي إلى سرعة ظهور التجاعيد على الوجه وزيادة احتمالات الإصابة بمرض الصدفية.