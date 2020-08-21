مصر تعلن إحصائية جديدة لوفيات وإصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 8 دقائق

سجلت مصر ، الخميس، 111 إصابة جديدة لفيروس كورونا و15 حالة وفاة خلال الساعات الأربعو العشرين الماضية .

وقالت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 97025 حالة من ضمنهم 63462 حالة تم شفاؤها، و 5212 حالة وفاة.

وأشارت إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

قرارت جديدة بشأن كورونا

وقررت الحكومة المصرية، الأربعاء، إعادة السماح بصلاة الجمعة في المساجد الكبرى اعتبارا من 28 أغسطس وذلك بعد منعها لأشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي قرارات جديدة لها علاقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال مدبولي إنه تمت الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى.

من جهته، صرح محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة.

كما تقرر تطبيق الاختبار الخاص بفيروس كورونا PCR على جميع القادمين من الخارج اعتبارا من 1 سبتمبر، إلى جانب السماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حاليا في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر.

كما تقرر استمرار عمل مستشفيات العزل والحميات وأقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لمعالجة مصابي كورونا.

وأعلن مجلس الوزراء المصري أيضا توفير 2.5 مليون لقاح للأنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى متابعة إنتاج لقاحات كورونا لتوفيرها للمصريين.