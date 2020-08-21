شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل أنت عرضة للإصابة بالطاعون فى عام 2020؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب الطاعون، وهو أحد أكثر أنواع العدوى البكتيرية فتكًا فى تاريخ البشرية، فى وفاة ما يقدر بنحو 50 مليون شخص فى أوروبا خلال العصور الوسطى، عندما كان يُعرف باسم الموت الأسود، وعلى الرغم من أن المرض نادر للغاية، إلا أنه لا يزال موجودًا حتى اليوم، وهذا الأسبوع أبلغت كاليفورنيا عن أول حالة لها منذ خمس سنوات، ووفاة رجل فى العشرينات من عمره بسبب المرض وعدد قليل من الحالات فى الصين هذا العام، وفى هذا التقرير نجيب على بعض التساؤلات المهمة عن مرض الطاعون.



الطاعون

س: كيف ينتقل مرض الطاعون ؟

وفقاً لموقع "CNN" ينتقل الطاعون عن طريق البراغيث التى تعيش على القوارض والأعراض، والتى تظهر عادةً فى غضون يوم إلى سبعة أيام بعد الإصابة، تشمل الأعراض الغدد الليمفاوية المؤلمة والمتورمة، بالإضافة إلى الحمى والقشعريرة والسعال.

س: كيف تصاب بالطاعون؟

يصيب الطاعون البشر والثدييات الأخرى، وعادة، يصاب الناس بالطاعون بعد تعرضهم للدغة من برغوث قارض يحمل Yersinia pestis، البكتيريا المسببة للمرض، أو عن طريق التعامل مع حيوان مصاب، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويمكن للقطط، التى تمرض، أن تصيب البشر بشكل مباشر، في حين أن الكلاب قد تنقل البكتيريا إلى أصحابها.

ويمكن أن يمرض الناس أيضًا عن طريق استنشاق قطرات من سعال شخص أو حيوان مصاب.

وينتشر المرض أحيانًا إلى البشر عندما يكون هناك اتصال مباشر بين الحيوانات المصابة.

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س: هل يجب القلق بشأن الطاعون ؟

يمكن للمضادات الحيوية الحديثة ومنها الستربتومايسين أن تمنع المضاعفات والموت إذا أعطيت على الفور بعد ظهور الأعراض ومع ذلك، شوهدت سلالة من الطاعون الدبلى ذات مقاومة عالية المستوى للستربتومايسين مؤخرًا فى مدغشقر.

وخطر انتقال العدوى إلى البشر وتفشيها، كما حدث فى العصور الوسطى، غير مرجح فى الوقت الحالى لأن البكتيريا المسببة للطاعون يمكن علاجها بالمضادات الحيوية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية تبلغ نسبة إماتة الطاعون الدبلى 30% إلى 60% عندما تُترك دون علاج، فى حين أن الطاعون الرئوى، إذا ترك دون علاج، يكون دائمًا مميتًا.

يتحول الطاعون الدبلى إذا لم يتم علاجه إلى الطاعون الرئوى الأكثر خطورة، والذى يسبب الالتهاب الرئوى سريع التطور بعد انتشار البكتيريا إلى الرئتين.

س: هل يوجد لقاح ضد الطاعون؟

حاليا، لا يوجد لقاح فعال ضد الطاعون فى حين أن لقاحًا عن طريق الفم أظهر بعض الأمل ضد الطاعون الرئوى، إلا أنه لا يوفر الحماية ضد الطاعون الدبلى، وفقًا لدراسة واحدة عام 2015.

وتشير مراجعة حديثة للقاحات الطاعون التجريبية إلى أن الباحثين يستكشفون مجموعة متنوعة من الأساليب لتطوير تلقيح فعال للطاعون.

س: كيف تحمى نفسك وعائلتك من الطاعون؟

تشمل الخطوات الرئيسية للوقاية من الطاعون القضاء على أماكن القوارض حول منزلك، والحظائر، عن طريق إزالة أكوام الصخور والقمامة والحطب الزائد.

الإبلاغ عن الحيوانات المريضة أو النافقة؛ لا تلتقطها أو تلمسها بنفسك إذا تعين عليك التعامل مع حيوان مريض أو ميت، فارتدِ القفازات.