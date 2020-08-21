شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تجنبها أثناء الجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماذا يحدث خلال آلام الجوع الشديد؟ قد تأكل كل ما تحصل عليه أو الموجود أمامك، ولكن يجب تجنب تناول بعض الأطعمة حيث قد يؤدي ذلك إلى تفاقم عملية الهضم.

وفي كثير من الأحيان يأكل الناس أيضًا العديد من هذه الأطعمة على معدة فارغة (في الصباح) ، مما يهدئ شهيتهم ولكنه يؤثر على صحتهم، حيث تسبب بعض الأطعمة مشاكل في الحموضة والمعدة إذا تم تناولها على معدة فارغة.

وبالتالي ، فإن الإفطار ضروري للجميع لأنه الوجبة الأولى في يومك (يتم تناولها على معدة فارغة مع جوع شديد في الصباح)، وتعرف على ما تأكله وما لا تأكله مع وجع شديد ومعدة فارغة.

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وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، إليك 7 أشياء يجب تجنبها وهى:



الجوافة:الجوافة فاكهة تعطي نتائج مختلفة عند تناولها في ظروف مختلفة ، أي إذا أكلت الجوافة على معدة فارغة (في الصباح) في الشتاء ، فقد تشكو من آلام في المعدة، وفي الوقت نفسه ، إذا كنت تأكل الجوافة على معدة فارغة في الصيف، فمثل هذه الحالة ، يجب ألا تأكل الجوافة على معدة فارغة في الشتاء. الجوافة:الجوافة فاكهة تعطي نتائج مختلفة عند تناولها في ظروف مختلفة ، أي إذا أكلت الجوافة على معدة فارغة (في الصباح) في الشتاء ، فقد تشكو من آلام في المعدة، وفي الوقت نفسه ، إذا كنت تأكل الجوافة على معدة فارغة في الصيف، فمثل هذه الحالة ، يجب ألا تأكل الجوافة على معدة فارغة في الشتاء.



التفاح: في الشتاء يمكن أن يؤدي تناول تفاحة على معدة فارغة إلى زيادة ضغط الدم لديك، ولكن هل تأكل التفاح (أول شيء في الصباح) دون أن تأكل أي شيء ، فقد تواجه هذه المشكلة، ولكن في الصيف يمكنك أن تأكل التفاح على معدة فارغة. التفاح: في الشتاء يمكن أن يؤدي تناول تفاحة على معدة فارغة إلى زيادة ضغط الدم لديك، ولكن هل تأكل التفاح (أول شيء في الصباح) دون أن تأكل أي شيء ، فقد تواجه هذه المشكلة، ولكن في الصيف يمكنك أن تأكل التفاح على معدة فارغة.

الشاي أو القهوة:

يجب تجنب كلا المشروبين على معدة فارغة (مثل شرب القهوة أو الشاي)، فيمكنك تناول القهوة أو الشاي مع البسكويت والخبز ، لكن لا تتناولها على معدة فارغة أو جوع شديد ، فقد يسبب ذلك غازات في المعدة.

الطماطم:الطماطم لها طعم دافئ، ولكن هل تعلم أنه يمكن تناوله على معدة فارغة خلال فصل الشتاء؟ لكن القيام بذلك في فصل الصيف يمكن أن يسبب تهيج المعدة أو الصدر، لذلك تجنب تناول الطماطم في الصباح.