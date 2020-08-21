شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اعراض الامراض القلبية المختلفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الشريان التاجي ، قصور القلب الاحتقاني ، النوبة القلبية امراض مختلفة تصيب القلب، و كل نوع من أنواع مشاكل القلب يتطلب علاجًا مختلفًا ولكن قد يشترك في علامات تحذيرية مماثلة ولكن يجب التشخيص مبكرا لتفادى المضاعفات الخطيرة، وفقا لتقرير لموقع webmed

أعراض مرض الشريان التاجي

أكثر أعراض مرض الشريان التاجي شيوعًا هي الذبحة الصدرية أو ألم الصدر، يمكن وصف الذبحة الصدرية على أنها انزعاج أو ثقل أو ضغط أو وجع أو حرقة أو امتلاء أو ضغط أو شعور مؤلم في الصدر، يمكن الخلط بينه وبين عسر الهضم أو حرقة المعد. يمكن أيضًا الشعور بالذبحة الصدرية في الكتفين أو الذراعين أو الرقبة أو الحلق أو الفك أو الظهر.

تشمل الأعراض الأخرى لمرض الشريان التاجي ما يلي:

ضيق في التنفس، خفقان القلب (عدم انتظام ضربات القلب ، أو الشعور "بالتقلّب" في الصدر، تسارع ضربات القلب، ضعف أو دوار، غثيان، التعرق، أعراض النوبة القلبية

يمكن أن تشمل أعراض النوبة القلبية ما يلي:

انزعاج أو ضغط أو ثقل أو ألم في الصدر أو الذراع أو أسفل عظم الصدر، انزعاج ينتشر في الظهر أو الفك أو الحلق أو الذراع، الشعور بالامتلاء أو عسر الهضم أو الاختناق قد يشبه الحموضة المعوية، تعرق أو غثيان أو قيء أو دوار، ضعف شديد أو قلق أو ضيق في التنفس، ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة.

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أثناء النوبة القلبية ، تستمر الأعراض عادةً لمدة 30 دقيقة أو أكثر ولا يتم تخفيفها بالراحة أو الأدوية الفموية قد تبدأ الأعراض الأولية على شكل إزعاج خفيف يتطور إلى ألم شديد.

يصاب بعض الأشخاص بنوبة قلبية دون ظهور أي أعراض ، وهو ما يُعرف باحتشاء عضلة القلب "الصامت يحدث في كثير من الأحيان في مرضى السكري.

أعراض عدم انتظام ضربات القلب

عند ظهور أعراض عدم انتظام ضربات القلب ، أو عدم انتظام ضربات القلب ، فقد تشمل:

خفقان القلب، الدوخة أو الشعور بالدوخة، إغماء، ضيق في التنفس، عدم الراحة في الصدر، ضعف أو إرهاق الشعور بالتعب الشديد.